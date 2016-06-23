Российские операторы связи станут убыточными в случае принятия Госдумой законопроекта Ирины Яровой о хранении данных абонентов сотовой связи и пользователей Интернета и не смогут платить государству налог на прибыль, сообщили «Ведомостям» представители нескольких крупнейших компаний. В частности, МТС лишатся такой возможности на 100 лет.

Законопроект, который Госдума планирует рассмотреть в эту пятницу во втором и третьем чтении, обязывает операторов и интернет-компании в течение полугода хранить данные их клиентов и предоставлять их правоохранительным органам. Причем речь идет обо всех данных: переписке, звонках, файлах, которыми обмениваются пользователи Сети. Чтобы хранить такие объемы данных, каждому оператору придется потратить не менее 200 млрд рублей, подсчитал Экспертный совет при российском правительстве. Эти деньги пойдут преимущественно на создание дата-центров (ЦОД) и закупку оборудования.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников считает, что организация хранения голосовой информации и трафика персональных данных в течение шести месяцев обойдется компании в 2,2 трлн рублей. По его словам, это затраты не только на ЦОДы, но и на увеличение мощности сетей, создание системы съема и индексации трафика. «Учитывая, что наша налоговая прибыль по итогам 2015 года составила 22,5 миллиарда рублей, а налог на прибыль — 4,5 миллиарда, при таких затратах мы не сможем платить налог на прибыль порядка ста лет, а бюджет недополучит около 450 миллиардов рублей», — добавил Солодовников.



«МегаФон» оценил свои расходы на создание ЦОДов более чем в 230 млрд рублей, говорит его представитель. Суммы расходов значительно превысят чистую прибыль «МегаФона» (она составила 45 млрд рублей в 2015 году), компания будет в налоговом убытке в течение пяти лет, что приведет к потерям российского бюджета в размере 10 млрд рублей в год, или 50 млрд рублей в течение пяти лет, предупреждает представитель «МегаФона».

Представитель «Вымпелкома» оценил создание всей системы сбора, идентификации и хранения информации примерно в 2 трлн рублей. А расходы каждого оператора составят не менее 200 млрд рублей. «Поскольку эти расходы не приведут к появлению новых доходов и являются по сути неподъемными, то есть вероятность, что «Вымпелком» не будет выплачивать налог на прибыль в течение длительного периода, в результате чего бюджет недополучит 40 миллиардов рублей налога на прибыль в ближайшие несколько лет», — уточнил он. Кроме того, «Вымпелкому» потребуется возместить уплаченный при покупке оборудования НДС, что может составить до 36 млрд рублей. В итоге общие потери бюджета со стороны «Вымпелкома» могут составить 76 млрд рублей, или примерно 30 млрд рублей в первый год, говорит представитель компании.

ОАО «Гипросвязь», дочерняя компания «Ростелекома», дало свою оценку реализации проекта Яровой. Ежегодные затраты операторов на его реализацию сравнимы с годовыми доходами всей российской отрасли связи, объем которой в 2014 году составил около 1,5 трлн рублей, следует из отчета «Гипросвязи» (есть копия).

В случае принятия закона отрасль ждет коллапс, уверен сотрудник крупного оператора.