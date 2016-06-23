Банк России 22 июня аннулировал лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию пяти пенсионных фондов: «Первый национальный», «Мечел-фонд», «Уральский финансовый дом», «Церих» и «НПФ Металлургов». Соответствующая информация размещена в четверг на сайте регулятора.

В сообщении ЦБ уточняется, что основанием для применения крайней меры воздействия в отношении всех пяти фондов послужили нарушения требований федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части распоряжения средствами пенсионных накоплений с нарушением требований, а также неоднократного в течение года нарушения требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Во все пять пенсионных фондов Банк России назначил временную администрацию.

«Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленном законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦБ.

«Решение Центрального банка об аннулировании лицензий пяти НПФ так называемой группы Евгения Новицкого — финальный шаг по очистке и повышению надежности отрасли негосударственных пенсионных фондов в долгосрочной перспективе», — прокомментировал решение ЦБ глава Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. По его словам, речь идет о пресечении безответственной политики новых бенефициаров данных фондов.

«Этот случай станет последним в рамках вступления НПФ в систему гарантирования пенсионных накоплений, других НПФ, аналогичных группам Мотылева и Новицкого на рынке нет», — заявил Угрюмов.

Как сообщала сегодня газета «Коммерсант», основные претензии регулятора вызывало качество активов НПФ. Аудиторы четырех фондов группы — «Мечел-фонд», «Церих», «Уральский фондовый дом», «НПФ Металлургов» — в отчетности по МСФО обращали внимание, что Банк России проводил проверку фондов, по итогам которой «выявлены нарушения по пенсионному законодательству и по инвестированию пенсионных резервов в некачественные ценные бумаги».

Кроме того, в актуарном заключении Первого национального пенсионного фонда (самого крупного НПФ в группе) отмечено, что рыночная (ликвидационная) стоимость пенсионных резервов на 31 декабря 2015 года составляла лишь 1,33 млрд рублей, то есть менее 50% их балансовой стоимости. Рыночная стоимость пенсионных накоплений оценивалась лишь в 5,69 млрд рублей, то есть всего 56% их балансовой стоимости. В дополнение к этому фонд перевел 2,18 млрд рублей (потратив на это ликвидные активы) по переходной кампании 2015 года.

Ранее «Ведомости» сообщали, что Новицкому для исправления ситуации с качеством активов его НФП — то есть их замены — отведена неделя. Судя по всему, это не было исполнено.

В случае, когда регулятор отказывает НПФ во вступлении в систему гарантирования, фонды обязаны перевести пенсионные накопления в деньги и передать их в ПФР в течение 30 дней.

Всего группа Новицкого включает шесть НПФ, кроме лишившихся лицензий фондов в нее входит НПФ Торгово-промышленной палаты.



Кроме того, Банк России в четверг объявил о решении от 22 июня об аннулировании лицензии ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. По данным СМИ, эта компания также входила в группу Новицкого.

«Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании, однократно не исполнило предписание Банка России о запрете на проведение части операций, неоднократно в течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренной федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании», — поясняется в сообщении регулятора.

Ранее в июне ЦБ вводил запрет на ряд операций «Паллады».

Также Центробанк аннулировал квалификационные аттестаты генерального директора ЗАО «Паллада Эссет Менеджмент» Олега Мезенцева по квалификациям «специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами», «специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами» в связи с неоднократным нарушением требований законодательства РФ об инвестиционных фондах.

