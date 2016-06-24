В Великобритании подвели окончательные итоги референдума о членстве страны в Евросоюзе. За выход страны из Европейского союза проголосовали 51,9% избирателей. Сторонники Brexit обошли оппонентов на 1,26 млн человек.

Глава МВФ Кристин Лагард призвала ЕС и Великобританию перейти к «новым отношениям».

«Мы принимаем к сведению решение народа Соединенного Королевства. Мы призываем власти Великобритании и Европы работать совместно, чтобы обеспечить плавный переход к новым экономическим отношениям между Британией и ЕС», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Лагард также отметила, что МВФ поддерживает готовность Банка Англии и ЕЦБ предоставить ликвидность банковской системе и «пресекать избыточную финансовую нестабильность».

В Еврокомиссии появится пост комиссара, курирующего процесс выхода Великобритании из Евросоюза, сообщил портал Euroobserver. Источники в институтах ЕС считают, что эту должность может занять первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил журналистам, что шоковая реакция рынков на Brexit не будет долгой и через несколько дней ситуация стабилизируется. В свою очередь замглавы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов сравнил влияние Brexit на рынки с выходом негативной статистики, передает ТАСС.



Я считаю, что это событие с точки зрения волатильности финансовых рынков сопоставимо с событиями выхода какой-то статистики на американском рынке хуже ожидания Николай Подгузов

Европарламент проведет 28 июня экстренную сессию, чтобы принять резолюцию по выходу Великобритании из ЕС, заявил глава Европарламента Мартин Шульц.



Министры финансов G7 предупредили о возможных «негативных последствиях» выхода Великобритании из Евросоюза для валютных рынков, сообщило агентство France-Presse.

По мнению президента РФ Владимира Путина, рынки из-за решения Великобритании выйти из ЕС просядут, но в среднесрочной перспективе восстановятся. Россия готова к конструктивному диалогу по санкциям и будет отвечать позитивом на позитив, если Евросоюз созреет для этого, заявил он.

Шотландия стремится остаться частью ЕС, поэтому рассмотрит возможность повторного референдума о независимости от Великобритании. Об этом сообщила глава шотландского правительства Никола Стерджен, передает ТАСС.

«Вероятность проведения повторного референдума о независимости теперь очень высока», — сказала она.

По мнению аналитиков Credit Suisse, политическая нестабильность внутри самой Великобритании может затруднить процесс ее выхода из состава Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что итоги референдума по выходу Великобритании из ЕС в ФРГ воспринимают с большим сожалением.

Вrexit принят к сведению с большим сожалением Ангела Меркель

ЕС ждет от Лондона скорейшей подачи официального заявления на выход из сообщества, говорится совместном заявлении главы Ерокомиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Евросовета Дональда Туска, спикера Европарламента Мартина Шульца и премьера председательствующих в ЕС Нидерландов Марка Рютте.



«Мы ожидаем, что правительство Великобритания как можно быстрее реализует решение британских избирателей на практике, как бы болезненно это ни было. Любая задержка продлит неопределенность. У нас есть правила, чтобы сделать это в упорядоченном режиме», — цитирует заявление ТАСС.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко считает, что итоги референдума в Великобритании приведут к проведению аналогичных плебисцитов в ряде других стран. «Итоги референдума в Великобритании нанесут мощнейший удар по позиции евробюрократии в Брюсселе и станут катализатором для проведения аналогичных референдумов в ряде других стран — членов ЕС, в первую очередь в Греции, Испании и Италии», — заявил он РИА Новости.

Эксперт также полагает, что теперь «Великобритания будет все плотнее встраиваться в фарватер внешней политики США, поддерживая любые американские военные авантюры и разделяя за них ответственность». В частности, это касается антироссийского курса Вашингтона, отметил он.

Европейский центральный банк заявил о готовности предоставить дополнительную ликвидность рынку в связи с Brexit.

В Банке России считают, что возможный выход Великобритании из ЕС не несет прямых рисков для экономики РФ. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что итоги референдума в Великобритании говорят об ослаблении тенденции мировой экономики к глобализации.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал президента Владимира Путина «победителем» в референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза.

Думаю, ЕС придет в себя, но как ЕС, так и Великобритания станут экономически слабее Алексей Кудрин

Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин полагает, что ЕС и Великобритания станут экономически слабее после Brеxit. По его мнению, на Россию Brexit существенно не влияет, «у нас свои проблемы, более чувствительные».



Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что уйдет в отставку после поражения сторонников евроинтеграции на референдуме. По его словам, переговоры о выходе страны из ЕС должен начать новый премьер.

Министры иностранных дел шести государств — основателей Евросоюза проведут 25 июня переговоры в Берлине, на которых обсудят последствия Brexit для ЕС, сообщило агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники.

Лидер Национального фронта Марин Ле Пен потребовала проведения во Франции референдума относительно членства страны в Европейском союзе.

Выход Великобритании из ЕС не несет серьезных рисков для РФ, но снизит аппетит инвесторов к риску, сообщил ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Это естественно снизит аппетит всех инвесторов к риску. Но серьезных рисков для России я в этом не вижу Алексей Моисеев

Президент Франции Франсуа Олланд проведет заседание Кабинета министров, посвященное итогам референдума в Британии.

Выход Великобритании из Евросоюза станет серьезным политическим потрясением для Европы, считает глава МИД Австрии Себастьян Курц.



Акции крупнейшего банка Европы — HSBC обрушились на 11% на торгах в Гонконге.



Переговоры о выходе Великобритании из ЕС «начнутся в ближайшее время», заявил глава Европарламента Мартин Шульц.



Предварительные данные об итогах референдума о выходе Великобритании из Евросоюза показывают, что это интеграционное объединение не выполнило своей основной задачи — стать понятным и удобным для граждан, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Председатель партии националистов Северной Ирландии «Шинн фейн» Деклан Кирни заявил, что выход Великобритании из ЕС станет поводом для объединения британского региона Северная Ирландия с Ирландией.



На референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Евросоюза, преодолев барьер в 16,7 млн голосов, сообщила телерадиокомпания ВВС.



Число британцев — сторонников выхода страны из ЕС почти на 1 млн человек превысило количество представителей сохранения членства Соединенного Королевства в сообществе при 80% подсчитанных голосов. Об этом сообщил британский телеканал ITV.



Аналогичный прогноз — у телекомпании ВВС. «Теперь уже очевидно, что выход из ЕС берет верх. Прогноз: Великобритания покидает Европейский союз с результатом 52% против 48%. Народ высказался и сделал свой выбор», — заявил ведущий специального эфира ВВС.

Голосование по вопросу членства Великобритании в ЕС было проведено в четверг, с 7:00 до 22:00 по британскому времени (с 9:00 до полуночи по Москве). Всего в списках избирателей было зарегистрировано 46,5 млн британцев. Явка, по предварительным подсчетам, составила 72,1%. Окончательные итоги будут подведены позже утром. К 5 часам утра (7:00 мск) итоги подведены в 332 избирательных округах из 382.



