Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на заседании под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова принял решение установить повышенную дополнительную ставку страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 300% базовой ставки. Об этом агентство сообщает в пятницу.
Указанная ставка подлежит применению банками — участниками ССВ для исчисления страховых взносов начиная с IV квартала 2016 года. «Банки уплачивают повышенную дополнительную ставку в случае превышения доходности привлеченных ими вкладов над базовыми уровнями доходности вкладов, установленными Банком России, а также в зависимости от показателей их финансовой устойчивости и применения к ним Банком России пруденциальных мер воздействия», — поясняется в релизе.
Отметим, что ранее АСВ сообщало о планах поднять повышенную дополнительную ставку до максимально возможного уровня в 500% базовой.С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню депозитных ставок. Если банк укладывается в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он делает отчисления по ставке 0,1% расчетной базы за квартал (начиная с III квартала 2016 года эта ставка составит 0,12%). При превышении базового уровня на 2—3 процентных пункта надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно.