Банкам с завышенными депозитными ставками придется платить в фонд страхования еще больше

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов на заседании под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова принял решение установить повышенную дополнительную ставку страховых взносов, подлежащих уплате банками — участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов, в размере 300% базовой ставки. Об этом агентство сообщает в пятницу.

Указанная ставка подлежит применению банками — участниками ССВ для исчисления страховых взносов начиная с IV квартала 2016 года. «Банки уплачивают повышенную дополнительную ставку в случае превышения доходности привлеченных ими вкладов над базовыми уровнями доходности вкладов, установленными Банком России, а также в зависимости от показателей их финансовой устойчивости и применения к ним Банком России пруденциальных мер воздействия», — поясняется в релизе.

Отметим, что ранее АСВ сообщало о планах поднять повышенную дополнительную ставку до максимально возможного уровня в 500% базовой.