На референдуме 23 июня в Великобритании за выход страны из состава ЕС проголосовали 51,9% избирателей. Портал Банки.ру узнал у представителей российских кредитных организаций, повлечет ли нестабильность на финансовых рынках, вызванная этим событием, панические настроения и скупку валюты.

По данным Райффайзенбанка, фунт стерлингов рухнул на 10% — до минимального значения с 1985 года, евро — на 3%. «Итоги референдума в Великобритании стали полной неожиданностью для рынков, по масштабу сопоставимой с крахом Lehman Brothers в сентябре 2008 года», — рассуждают в кредитной организации. Колебания на валютном рынке подогреют интерес к покупке валюты, но он будет краткосрочным, говорят в СДМ-Банке.

Итоги референдума в Великобритании стали полной неожиданностью для рынков, по масштабу сопоставимой с крахом Lehman Brothers в сентябре 2008 года аналитики Райффайзенбанка

Великобритания проголосовала за выход из ЕС В Великобритании подвели окончательные итоги референдума о членстве страны в Евросоюзе. За выход страны из Европейского союза проголосовали 51,9% избирателей. Сторонники Brexit обошли оппонентов на 1,26 млн человек.

«Всплеск интереса к покупке валюты будет в краткосрочном периоде, но мы не ожидаем значительных изменений в объеме конверсионных операций: население сейчас, как известно, предпочитает экономить в ежедневном потреблении ввиду непростой экономической ситуации, свободных сбережений, которые могли бы пойти на покупку валюты, конечно, становится меньше», — считает заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин. Пока же в банке видят рост спроса на британскую валюту. «Мы видим небольшой рост спроса на фунты, это подтверждает валютный дилер нашего казначейства. Возможно, это связано с резким падением фунта ко всем мировым валютам, что подстегнуло спрос со стороны клиентов купить подешевевшую валюту», — говорит Лушин.



«»Валютную панику новости из Великобритании не спровоцировали, подчеркивает старший вице-президент, директор казначейства ВТБ 24 Дмитрий Орлов. «Объемы сделок стандартные, существенных отклонений в сторону покупки либо продажи нет. Однозначно считать это «валютной паникой» нельзя. На волатильность и спрос конца 2014 года абсолютно не похоже. Что касается спроса на фунт стерлингов, то пока мы не отмечаем роста, окончательно судить рано. В целом пара по популярности спроса на третьей-четвертой позиции», — рассказал Орлов.

Любая волатильность на рынке приводит к росту покупки долларов, указывает главный аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко. «Как и любая волатильность на валютном рынке, активность валютно-обменных операций вырастет в пользу доллара», — поясняет он.

Савченко прогнозирует, что единая европейская валюта может вырасти до 74—76 против рубля, а доллар может закрепиться в ближайшие недели выше 65 рублей. «Многое будет зависеть от совместного заявления мировых центральных банков, которые будут стараться своей риторикой и действиями сгладить шок. Повышение ставки ФРС будет отложено на неопределенный срок, ЕЦБ может объявить о расширении программы количественного смягчения. Все это отчасти нивелирует негатив и для развивающихся валют, а значит, падение рубля будет ограниченным», — считает аналитик.

Нервозность на рынках, бегство инвесторов и ослабление евро — таковы неизбежные последствия выхода Британии из ЕС, указывает директор департамента финансовых рынков Азиатско-Тихоокеанского Банка Олег Тежельников. «Выход страны из ЕС способен спровоцировать серьезный всплеск нервозности на финансовых рынках и, как следствие, бегство инвесторов в инструменты safe haven. Можно ожидать почти 10-процентное ослабление британского фунта к доллару США и рост цены на золото», — прогнозирует эксперт. «Мы думаем, Brexit может серьезно ослабить и евро, так как вновь реанимируются опасения о сохранении ЕС как политического и экономического блока», — добавляет он.

В Промсвязьбанке обращают внимание на то, что на локальный валютный рынок оказывают влияние и другие факторы. «Мы полагаем, что в ближайшее время при поддержке налоговых выплат ситуация на локальном валютном рынке стабилизируется и курс доллара придет к отметке 65 рублей. В настоящий момент мы бы не рекомендовали поддаваться панике. В условиях ожидаемой стабилизации ситуации на глобальных площадках можно будет рассчитывать и на стабилизацию национальной валюты», — говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров.

Анна ПОНОМАРЕВА, Эмма ТЕРЧЕНКО, Banki.ru