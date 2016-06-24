Госдума приняла резонансный пакет антитеррористических законов, который, в частности, обязывает операторов связи, а также мессенджеры и соцсети хранить информацию о фактах разговоров и переписки пользователей и их содержании.

Законы были разработаны главами профильных комитетов двух палат парламента: председателем думского комитета по безопасности Ириной Яровой и главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в десять отдельных законов.

Изначально предлагалось обязать операторов связи хранить в России в течение трех лет записи разговоров, текстовые сообщения и изображения, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб для обеспечения безопасности. По оценкам специалистов, затраты в этом случае превысили бы годовые бюджеты крупнейших операторов.



В итоге информацию о фактах приема и передачи звонков, текстовых сообщений, фотографий, звуков и видео операторы связи должны будут хранить на территории России в течение трех лет, а срок хранения содержания разговоров и переписки составит до шести месяцев.

Те же требования распространяются на мессенджеры и социальные сети. Однако для них срок хранения данных о фактах передачи сообщений сокращен с трех лет до одного года. Но содержание переписки они будут хранить тоже до шести месяцев.

Порядок, сроки и объем хранения информации установит правительство РФ.

Операторы связи должны будут предоставлять правоохранительным органам информацию о пользователях и об оказанных им услугах связи и другие данные.

Мессенджеры и соцсети будут обязаны при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования. За неисполнение этого требования для граждан штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.