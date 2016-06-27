Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на заседании в минувший четверг планировал рассмотреть стратегию развития дочернего банка АСВ — «Российского Капитала». Суть стратегии заключалась в создании универсального банка, который осуществляет санацию предприятий и банков. Однако вопрос стратегии в повестку совета не попал — отложить его пришлось из-за жесткой позиции ЦБ, пишет «Коммерсант».

«Неофициально стратегию не одобрил ЦБ, — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. — Регулятору вообще не нравится тема с санацией предприятий». Это подтвердил газете и другой осведомленный источник. «Пока нет согласованной позиции по роли банка в санации СУ-155 и аналогичных проектах, ЦБ не одобряет сам факт существования банка, который санирует предприятия, регулятор настаивает на существенном сужении роли банка в этом процессе», — добавил он.

Именно санация СУ-155, которой «Российский Капитал» занялся в конце 2015 года, должна была стать пробным проектом, по результатам которого планировалось решить, быть ли «Российскому Капиталу» коммерческим банком или «агентом правительства по спасению проблемных предприятий». Как коммерческий банк «Российский Капитал» должен выполнять все регулятивные требования ЦБ, но при этом имеет возможность привлекать ликвидность через вклады. Статус агента правительства лишит его такой возможности, однако избавит и от необходимости соблюдать жесткие нормативы.

Оценивать результаты санации СУ-155 пока преждевременно. Но определенные сигналы о том, что процесс идет непросто, есть. Проект строительства жилого комплекса на месте бывшего Калибровского завода на северо-востоке Москвы завис из-за отсутствия документов на его реализацию и притязаний на права аренды участка со стороны ВТБ. Запутанная финансовая модель проекта привела к тому, что пайщики рискуют остаться без своих еще не построенных квартир. «Санацией СУ-155 занимается «Интеко» при финансовой поддержке «Российского Капитала», и существует ряд разногласий между структурами по поводу того, кто какие функции выполняет, потому что у каждой из них гигантские амбиции»,— говорит источник, близкий к кредиторам СУ-155.

Эксперты в данном случае склонны разделить позицию ЦБ, считая проект по созданию мегасанатора сомнительной инициативой. Основные опасения регулятора могут быть связаны с тем, что повторится ситуация с ВЭБом, который со временем стал выполнять такую функцию и получил на баланс массу непрофильных активов, и результат у этого плачевный, добавляет управляющий партнер НАФИ Павел Самиев.

Между тем утверждение стратегии для «Российского Капитала» — не формальность. От этого зависит очередная докапитализация банка. Как заявлял в начале июня заместитель министра финансов Алексей Моисеев, «Российский Капитал» может быть докапитализирован на 9,8 млрд рублей, но «банк должен подготовить определенную стратегию», после утверждения которой будет приниматься решение о докапитализации. Банк уже дважды получал ОФЗ — на 5,36 млрд рублей в октябре 2015 года и на 8,2 млрд в апреле 2016-го.

