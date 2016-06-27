Столичный АйМаниБанк переориентировал стратегию развития своего бизнеса на куплю-продажу портфелей автокредитов. К началу месяца доля приобретенных ссуд на транспортные средства выросла почти до половины от совокупных активов. Качество этих займов вызывает у аналитиков беспокойство: купленные автокредиты слишком быстро выходят на просрочку и требуют досоздания резервов. Продавцом мог стать ФПБ, проходящий процедуру финансового самооздоровления.



На начало июня текущего года 49% совокупных активов банка приходится на вложения в приобретенные права требования по автокредитам физлицам. Аналитик, пожелавший остаться анонимным, указывает, что объем кредитов, выданных гражданам самим банком, в течение прошлого года снижался, а объем вложений в приобретенные права требования на автокредиты, наоборот, вырос до 12,1 млрд рублей.

Начальник аналитического управления Банка Корпоративного Финансирования Максим Осадчий добавляет, что резервы по таким ссудам относительно небольшие — 0,9 млрд рублей. При том что доля просрочки по розничным займам банка увеличилась с начала 2016 года почти в шесть раз до 36,7%. «Качество этих активов вызывает у меня определенное сомнение», — заявил Осадчий порталу Банки.ру.

Другой аналитик обращает внимание на непропорционально большую долю высоколиквидных активов. Они в основном образованы за счет средств на корсчетах в банках-резидентах в сумме 7,8 млрд рублей, или 14% всех активов. При этом оборот по данным счетам относительно мал — всего 1,7 млрд рублей. Собеседник портала Банки.ру не исключил, что эти деньги могут быть размещены в «дружественном» либо аффилированном банке. Максим Осадчий указывает: «соратником» АйМаниБанка может быть ФПБ, который в апреле 2014-го вошел в состав акционеров кредитной организации, но с недавнего времени, согласно официальным данным, таковым не является.

Для средних и малых банков без высоких кредитных рейтингов привлечь средства на лоро-счета от несвязанных банков практически нереально. эксперты

По отчетности видно, что средства на лоро-счетах Финпромбанка на 1 июня составили 9,4 млрд рублей, АйМаниБанк на ностро-счетах на ту же дату разместил 7,8 млрд. «При этом заметна схожесть в динамике лоро-счетов Финпромбанка и ностро-счетов АйМаниБанка, — указывает один из аналитиков. — Для средних и малых банков без высоких кредитных рейтингов привлечь средства на лоро-счета от несвязанных банков практически нереально, что может являться еще одним индикатором того, что средства на лоро-счетах в Финпромбанке привлечены от АйМаниБанка». Кроме того, в январе ФПБ купил у АйМаниБанка требования по кредитам на 1,6 млрд рублей, в тот же месяц последний увеличил средства на ностро-счетах в банках на 1,5 млрд рублей, при этом «Финпром» отразил в пассивах прирост на лоро-счетах на 2,5 млрд. «Вполне вероятно, что сделка по покупке прав требований АйМаниБанка могла быть профинансирована самим продавцом», — рассуждает эксперт.

Финпромбанк сейчас находится в процессе финансового самооздоровления и подыскивает новых инвесторов, конечный бенефициар кредитной организации — российский предприниматель Муса Бажаев. Он напрямую владеет 9% долей в ФПБ.

«Подарки» акционеров АйМаниБанку за прошлый год составили 2,4 млрд рублей, что позволило заметно закрыть убытки: они составили почти 25 млн рублей, однако без учета поддержки собственников цифра могла бы быть в десять раз больше. Но уже с 2016-го банк перестал получать поддержку акционеров, вследствие чего по итогам I квартала показал убыток и сократил капитал до 1,9 млрд рублей. При этом в марте банк по требованию регулятора был вынужден досоздать резервы на возможные потери в размере 351 млн рублей. Один из аналитиков не исключил, что рост отчислений в резервы мог касаться приобретенных у ФПБ прав требований по автокредитам.

В пресс-службе АйМаниБанка порталу Банки.ру заявили, что существенная величина прочих активов в балансе связана со «стратегической ориентацией банка на куплю-продажу высокодоходных портфелей». По замыслу руководства, переориентация бизнес-модели позволит извлекать из сделок дополнительный доход и оперативно регулировать уровень ликвидности. В кредитной организации добавили, что хранят почти треть активов в «высоколиквиде» из-за кризисных явлений в экономике РФ и сокращения реальных доходов населения.

Нормативные требования банк соблюдает, подчеркивают в «АйМани». Однако, добавляют в пресс-службе, в случае нарушений акционеры будут готовы докапитализировать кредитную организацию.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru