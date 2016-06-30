Накопленные российскими кредитными организациями проблемы оказались гораздо масштабнее, чем предполагал регулятор, начиная оздоровление рынка. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса — 2016 в Санкт-Петербурге.



«Нельзя сказать, что процесс оздоровления банковского сектора завершен. Накопленные банками проблемы оказались масштабнее, чем мы ожидали», — заявила Набиуллина. Она указала, что значительный объем кредитов выдается компаниям собственников или топ-менеджеров банков.

Кроме того, в больших объемах выдаются кредиты организациям, зарегистрированным в зарубежных юрисдикциях, деньги хранятся в иностранных депозитариях и направляются на финансирование проектов вне России.

«При тщательной проверке вскрывается, что вообще сделки носят схемный, фидуциарный характер, в результате чего иностранные компании или банк зачастую не являются конечными получателями этих средств», — резюмировала глава ЦБ.

В связи с этим она объявила о ряде нововведений в банковском надзоре. «Особую роль в ближайшее время начнут играть стресс-тесты, которые проводят как кредитные организации, так и Банк России. Стресс-тесты перестанут быть частью мониторинга, от их результатов будут зависеть меры воздействия превентивного характера», — рассказала Эльвира Набиуллина.

Она уточнила, что если в ходе такой оценки Банк России выявит, что объем капитала кредитной организации недостаточен, то регулятор будет в индивидуальном порядке предъявлять повышенные требования к достаточности капитала.

Мы ведем работу по уточнению параметров стрессовых сценариев и требований к стресс-тестам председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Пока к стресс-тестам, проводимых банками, предъявляются базовые требования, но мы ведем работу по уточнению параметров стрессовых сценариев и требований к стресс-тестам», — сказала глава ЦБ, добавив, что результаты стресс-тестов планируется все больше учитывать при принятии надзорных решений, в том числе при присоединении банков и финансовом оздоровлении.