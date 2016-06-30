Банк России готовится изменить подходы к санации кредитных организаций и уже осенью 2016 года внесет в Госдуму законопроект с соответствующими поправками, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Банк России готов принять на себя большую ответственность за результативность санаций, выступив не только в качестве основного источника финансирования, как сейчас, но и в качестве основного организатора этого процесса», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что уже к осенней сессии Госдумы ЦБ предложит проект поправок к законодательству, которые обеспечат возможность создания Банком России специального фонда консолидации банковского сектора, в который будет входить капитал санируемых банков.

Оперативным управлением санируемых банков, по словам главы ЦБ, может заниматься специально созданная управляющая компания. Постановление устойчивости банка будет проходить под контролем ЦБ. Докапитализация не будет откладываться в долгий ящик, а будет осуществляться сразу. Если необходимо, то будет происходить и реорганизация, и объединение банков, сообщила Набиуллина.

Переход к новой модели позволит сделать процесс санации более дешевым, быстрым, более управляемым и в целом более эффективным. председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина о новом механизме санации банков

«Банки уже в удовлетворительном финансовом состоянии будут продаваться на рынке. Переход к новой модели позволит сделать процесс санации более дешевым, быстрым, более управляемым и в целом более эффективным», — подчеркнула глава ЦБ.

Она пояснила, что регулятор уже изучил возможные риски при новой модели санации банков. Один из рисков — национализация банков, но, по мнению главы ЦБ, этот риск не возникнет: на 28 банков, подвергшихся санации за последние года, приходилось лишь 4% обязательств всего сектора. «Мы не ожидаем, что в обозримой перспективе значение санируемых банков может возрасти», — сказала Набиуллина, подчеркнув, что результатом санирования должна стать рыночная продажа банков.

Другой возможный риск — конфликт интересов. Чтобы этого избежать, ЦБ построит «китайскую стену» между надзором Банка России и управляющей компанией. «Но самое важное, что санируемые банки в новой модели сразу после восстановления капитала будут обязаны выполнять все регулятивные нормы», — заявила председатель ЦБ.