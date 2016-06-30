Отмена мер в отношении Турции должна проходить поэтапно, не в ущерб российским производителям и тем партнерам, которые уже заняли высвободившиеся ниши российского рынка, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.



«В соответствии с этим поручением (поручение президента об отмене мер в отношении Турции) нужно подготовить предложения по изменению соответствующих решений, то есть и корректировки указа, и постановления правительства. Действовать будем поэтапно. Здесь необходимо, с одной стороны, отменять эти ограничения с учетом улучшения общеполитического фона, ну, конечно, не в ущерб российским производителям и тем партнерам, которые уже заняли высвободившиеся ниши российского рынка», — заявил Медведев.

Ранее после телефонного разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой, которые переживают кризис после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

С 1 января 2016 года РФ рядом нормативных актов ввела запрет на поставку из Турции продовольствия, в частности овощей, фруктов, мясного сырья и цветов, приостановила действие безвизового режима с Турцией, ограничила трудовую деятельность турецких граждан в России.