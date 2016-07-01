Администрация президента направила в Минкомсвязь, Минпромторг, «Ростелеком» и Агентство стратегических инициатив (АСИ) письмо за подписью президента Владимира Путина с поручением заняться подготовкой инфраструктуры «туманных вычислений» (fog computing) в России, пишет «Коммерсант». По данным издания, их планируется внедрить в экономику России.

«Поручено проработать внедрение «туманных вычислений» в экономику России, а также создание программно-аппаратных комплексов, необходимых для работы инфраструктуры «туманных вычислений», — рассказал изданию источник, близкий к администрации президента. Представить результаты выполнения поручения необходимо в октябре, сказал изданию собеседник в одном из профильных министерств.

Минпромторг уже попросил ряд российских технологических компаний предоставить свою экспертизу проекта, в частности обращался за консультациями в компанию «Т-Платформы», которая занимается разработкой вычислительной техники. «Сейчас сплелось воедино много понятий: «Интернет вещей», «промышленный Интернет». «Туманные вычисления» — это тоже некоторое продолжение темы. Сама инициатива работы в этой сфере идет от «Ростелекома» и АСИ, они просто донесли ее до администрации президента, а там поддержали. «Ростелеком» видит в этом дальнейшее развитие своего бизнеса, у него есть возможность предоставлять услуги связи для распределенной ИКТ-инфраструктуры», — говорит собеседник газеты в Минпромторге.

Модель построения «туманной» инфраструктуры подразумевает, что данные, их обработка и приложения сконцентрированы на конечных устройствах в сети (различных смарт-узлах и датчиках, ПК и мобильных устройствах), а не отправляются в облако. В многочисленных источниках утверждается, что сам термин fog computing был придуман в недрах Cisco Systems. Передача постоянно растущего объема данных в облако, а затем обратная передача результатов обработки этих данных на сами устройства потребуют значительной пропускной способности сети, могут вызывать задержки в обработке данных и затруднят устройствам возможность принятия решений «в реальном времени» на основе полученных данных.

«Туманная» вычислительная среда предполагает, что большая часть обработки данных будет происходить на тех же устройствах, что эти данные собирают. В ноябре 2015 года Cisco, Microsoft, Dell, ARM, Intel и Princeton University основали OpenFog Consortsium для создания открытой архитектуры, которая обеспечит масштабируемость и совместимость различных устройств.

По данным IDC, объем рынка «Интернета вещей» в 2015 году составил 2,7 млрд долларов, а к 2020 году вырастет до 7,06 млрд долларов. Аналитики прогнозируют, что число устройств в «Интернете вещей» составит 28,1 млрд к 2020 году.