Объем выдачи ипотеки по итогам 2016 года увеличится на 30—40% и достигнет 1,5—1,6 трлн рублей, приблизившись тем самым к рекордным показателям 2014-го. Такой прогноз содержится в очередном исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым удалось ознакомиться порталу Банки.ру.



Выдача ипотечных ссуд составила 1,76 трлн рублей в позапрошлом году, в нынешнем цифра будет несколько скромнее, но прорывной рост в 2016-м покажет ипотека на вторичном рынке. По оценкам НАФИ, только за январь — май ее доля в выдачах по собственным программам банков превысила 80%. Это произошло за счет активизации спроса во II квартале из-за продления госпрограммы субсидирования ипотечных ставок, а также за счет снижения процентов по собственным программам банков.

Требования к ипотечным заемщикам, усиленные крупнейшими игроками еще в конце 2014 года, остаются консервативными эксперты НАФИ

Последние в мае — июне смягчали условия по ставкам, поэтому на данный момент разрыв между стоимостью ипотеки по собственным программам банков и по госпрограмме не превышает 1–2 процентных пункта (ранее цифра составляла 2—3 п. п.). В НАФИ отмечают, что удешевление кредитных ресурсов со стороны банков не сопровождалось смягчением требований к заемщикам. «Требования к ипотечным заемщикам, усиленные крупнейшими игроками еще в конце 2014 года, остаются консервативными», — говорится в материалах агентства.

С учетом июньского смягчения ключевой ставки ЦБ с 11% до 10,5% годовых, а также на фоне ожидания участников рынка смягчения ДКП еще на 0,5—1 п. п. тренд на понижение стоимости кредитов на покупку жилья продолжится в 2016-м, прогнозируют эксперты НАФИ. По их мнению, средняя ставка в рублях по итогам года опустится до 12,2—12,3%, вплотную приблизившись к ставке по программе субсидирования (12%).

Этот фактор в сочетании с восстановлением роста цен на жилье создаст условия для второй волны роста спроса на ипотеку по собственным программам банков в IV квартале 2016 года. При этом доля выдач в рамках программы в октябре — декабре не превысит 35—40%.

По итогам января-мая 2016 года банки выдали 322 тыс. ипотечных кредитов на 550,4 млрд рублей, что на 48% превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Задолженность по ипотеке достигла 39% розничного кредитного портфеля банков, показав прирост на 8 п.п. с начала 2015-го и на 12 п.п. — с начала 2014 года.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru