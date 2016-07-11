Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы вложат 100 млн евро в создание инвестбанка на Кипре. Они наняли в PSB Asset Management команду из Deutsche Bank, пишут «Ведомости».

По данным издания, в качестве ключевых партнеров приглашены семь выходцев из Deutsche Bank: Антон Лиходедов, Максим Ложевский, Роман Сульжик, Влад Губский, Александр Суворов, Александр Курапов и Ильдар Фархшатов, рассказал «Ведомостям» член совета директоров Промсвязьбанка Владислав Хохлов. По его словам, эта команда будет развивать новое для группы бизнес-направление. PSB Asset Management будет переименована в P.S. Capital и сфокусируется на работе на рынках капитала. Кроме того, в числе задач — создание внутригруппового казначейства, добавляет Хохлов.

Открывается хорошая возможность для входа на рынок, учитывая текущее состояние российской экономики и сокращение активности западных банков, объясняет Хохлов. Для этого акционеры решили увеличить капитал на 100 млн евро, документы, необходимые для расширения лицензий, подписаны и отправлены кипрскому регулятору CySec, говорит он. Запрос в CySec остался без ответа.

Первую лицензию PSB Asset Management получила в ноябре 2015 года, по его итогам капитал компании составлял чуть более 200 тыс. евро, а активы — менее 250 тыс. евро, следует из ее отчетности. Управляющими менеджерами станут Ложевский, Сульжик и Лиходедов.

Бизнес иностранных компаний в России сейчас сокращается, вынуждая перспективных людей искать варианты, говорит директор департамента по работе с финансовыми институтами «Агентства Контакт» Андрей Захаров. Фактически эту команду приглашают строить новую компанию на правах партнеров, опыта и знаний этим людям должно хватить, заключает он.

В Deutsche Bank была очень сильная команда, которая работала на глобальных рынках. Неудивительно, что они быстро нашли себе применение, говорит главный исполнительный директор Deutsche Bank в России Павел Теплухин (уходит с 1 августа).

Сейчас требования к офисам на Кипре ужесточились, отмечает топ-менеджер крупной инвесткомпании. Чтобы не потерять преференции по налогам, например по трейдинговым операциям или облигационным купонам, необходимо, чтобы там был не просто офис, а большая работающая компания, причем ее торговые операции должны проводиться именно на Кипре, рассказывает собеседник издания. Переводить сотрудников на Кипр и расширять там свою деятельность — в последнее время тенденция для российских инвесткомпаний и финансовых групп, говорит он.