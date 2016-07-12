Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) добивается отмены запрета на покупку собственных облигаций за счет средств пенсионных накоплений. Чтобы выкупать их за счет накоплений «молчунов», необходимы правки в инвестиционный меморандум, которые ожидаются к концу года, пишет «Коммерсант».

Глава госкорпорации Сергей Горьков обратился в Минфин с просьбой разрешить ВЭБу как государственной управляющей компании (ГУК) размещать средства пенсионных накоплений в облигации, эмитентом которых выступает сама госкорпорация. Как сказал изданию замминистра финансов Алексей Моисеев, обращение ВЭБа получено.

«В отношении этой инициативы есть разные позиции: одни ведомства ее поддерживают, другие — отмечают определенные риски. Вопрос пока не решен, решение прорабатывается», — отметил Моисеев. В действующем меморандуме о финансовой политике ВЭБа на такие операции наложен запрет. «Мы рассматриваем различные источники привлечения ресурсов во Внешэкономбанк, в том числе за счет выпуска облигаций. В настоящее время ведутся консультации по вопросу инвестирования средств пенсионных накоплений в облигации», — сообщили вчера в пресс-службе ВЭБа. Источник газеты, знакомый с ситуацией, отмечает, что в госкорпорации рассчитывают на внесение необходимых поправок в меморандум к концу текущего года.

По данным RusBonds, в настоящее время в обращении находятся 18 рублевых выпусков ВЭБа на сумму 507 млрд рублей и десять валютных выпусков на 9,1 млрд долларов. Кроме того, в планах госкорпорации еще восемь выпусков биржевых бондов на 190 млрд рублей и три выпуска валютных облигаций почти на 1,6 млрд долларов. На этой неделе закрывается книга заявок на размещение облигаций на 300 млн долларов на внутреннем рынке.

Хотя бумаги дочерних компаний — «ВЭБ-лизинга», банка «Глобэкс» и Связь-Банка — ВЭБ может приобретать на средства пенсионных накоплений, объем выпусков самой госкорпорации в разы больше, указывают эксперты. «Интерес банка к привлечению средств с долгового рынка, вполне вероятно, объясняется сохраняющейся потребностью в рефинансировании обязательств ВЭБа, приходящихся к погашению на вторую половину 2016 года», — отмечает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.