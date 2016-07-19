Ранее в банке «Стратегия» невозможно было пополнить вклады из-за проблем с сервером

Банк «Стратегия» отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП), сообщил порталу Банки.ру источник на банковском рынке.



«Банк отключен от БЭСП со вторника, 19 июля», — сказал источник.



Ранее в кредитной организации невозможно было открыть новые и пополнить действующие вклады из-за проблем с сервером. Пресс-служба финучреждения не смогла уточнить, когда именно будет устранена проблема.

Напомним, у банка «Стратегия» возникали технические сбои в апреле этого года. Тогда финорганизация приостанавливала обслуживание карт во внешних устройствах.

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») в апреле понизило рейтинг кредитоспособности столичного банка «Стратегия» до уровня «B+» («невысокий уровень кредитоспособности»), прогноз по рейтингу — «негативный». Одной из основных причин снижения рейтинга стала убыточность деятельности банка (рентабельность капитала без учета безвозмездной помощи за период с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016-го составила минус 28,9%) в результате значительного доначисления резервов на возможные потери в I квартале 2016 года, отмечали эксперты RAEX.



Отметим, что в число акционеров банка «Стратегия» входит Петр Гайдар — старший из детей российского государственного и политического деятеля Егора Гайдара.