Банк «Кредит-Москва» закрыл своим клиентам свободные кредитные лимиты по картам. В кол-центре банка сообщили, что это связано с проверкой ЦБ.



«Временно в связи с проверкой Центрального банка закрыты кредитные лимиты по картам. Ориентировочно до 22—25-го числа», — сказал сотрудник кол-центра.

Первоначально банк разослал клиентам СМС о списании средств. Это вызвало недоумение у его клиентов, о чем они сообщили в разделе «Народный рейтинг» портала Банки.ру. «Сегодня я получил СМС о списании с карты «Пластилин» суммы, равной полной сумме кредитного лимита. Судя по сообщениям в профильной ветке форума, такая ситуация носит массовый характер», — пишет клиент банка.

В повторной СМС-рассылке клиентам сообщили, что произошло обнуление кредитного лимита, а не реальное списание средств. «Первая рассылка вызвала шквал звонков, поэтому у тех, кто обращался в кол-центр, могли возникнуть трудности. В повторной рассылке было указано, что речь не идет о списании средств. С картами все в порядке, снижены лимиты свободных кредитных средств», — пояснили в пресс-службе банка «Кредит-Москва».