Замоскворецкий районный суд Москвы в понедельник, 18 июля, вынес приговор в отношении Олега Петрова, временно исполнявшего обязанности директора Стелла-Банка (Ростов-на-Дону). Бывший топ-менеджер признан виновным по уголовной статье о мошенничестве в составе организованной группы либо в особо крупном размере, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое ведет процедуру конкурсного производства в банке.

По данным АСВ, Центробанк 4 мая 2016 года направил в МВД заявление по фактам хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов физическим лицам. По результатам рассмотрения заявления 20 мая в Москве было возбуждено уголовное дело, по которому 21 июня банк был признан потерпевшим и гражданским истцом. В ходе расследования уголовного дела обвинение в совершении преступления было предъявлено врио директора банка Петрову.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. «Приговором также признано право банка на удовлетворение гражданского иска. Вопрос об удовлетворении исковых требований передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — уточняют в АСВ.

Агентство подчеркивает, что «будет и в дальнейшем добиваться удовлетворения своих исковых требований к бывшим собственникам и руководству банка, а также принимать все необходимые меры по возврату активов в конкурсную массу банка».

Напомним, Стелла-Банк лишился лицензии 14 апреля этого года. Расчеты с его клиентами, стартовавшие 28 апреля и осуществляемые через Ханты-Мансийский Банк «Открытие», сопровождаются скандалом: на основании полученного реестра обязательств банка АСВ изначально оценило объем страховых выплат в отношении 3,4 тыс. вкладчиков в 447,9 млн рублей, при этом в агентство поступают многочисленные обращения от вкладчиков, не согласных с суммой компенсаций. Клиенты Стелла-Банка жалуются на многократно заниженные суммы депозитов, а многих вкладчиков вообще не было в реестре.

В начале июня Арбитражный суд Ростовской области признал Стелла-Банк банкротом . Согласно данным, которые опубликовал ЦБ , «дыра» в балансе кредитной организации превысила 1,6 млрд рублей.