Злоумышленники зарегистрировали 30 фиктивных организаций, к которым открыли расчетные счета в банках Петербурга

В Петербурге пресечена незаконная банковская деятельность по обналичиванию более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские задержали троих подозреваемых. По данным ведомства, организованная группа нелегальных банкиров действовала с июля 2015 года по настоящее время. Злоумышленники зарегистрировали 30 фиктивных организаций, для которых открыли расчетные счета в банках Петербурга.

«Расчетные счета указанных организаций использовались группой в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной организации по обналичиванию денежных средств. За свои услуги злоумышленники брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от обналичиваемой суммы, тем самым причинив материальный ущерб в особо крупном размере», — отметили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.