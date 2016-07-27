Проблема невозможности для банков с 1 января 2017 года кредитовать целые категории граждан вышла уже на уровень Центробанка. Как стало известно «Коммерсанту», недавно за специальными разъяснениями по этому вопросу в ЦБ обратился Сбербанк.

Как рассказал изданию собеседник, знакомый с текстом письма Сбербанка регулятору, госбанк поставил вопрос так: можно ли и как, учитывая вступающую в силу 1 января норму закона «О кредитных историях», обязывающую банки идентифицировать клиентов по СНИЛС, идентифицировать граждан, которые по закону вправе не иметь СНИЛС? Дело в том, что с 1 января 2017 года, проверяя заемщика в БКИ, банки обязаны будут запросить у него номер «зеленой карточки» СНИЛС и передать его в бюро. В противном случае БКИ на запрос не ответит, а кредитовать без проверки кредитной истории слишком рискованно.



Обеспокоены ситуацией с гражданами, которые по закону не обязаны иметь СНИЛС, и в самих бюро кредитных историй. Как отмечает генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Даниэль Зеленский, СНИЛС пока есть далеко не у всех россиян. Так, его зачастую не имеют домохозяйки, самозанятые граждане — те, за кого не платят взносы в ПФР. «Если большинство россиян уже привыкли иметь при себе паспорт как документ для идентификации личности, СНИЛС до сих пор воспринимается лишь как документ, необходимый при приеме на работу», — уточнил Зеленский.

Есть также категории граждан, которые по роду деятельности находятся на специальном пенсионном обеспечении и имеют право «жить без СНИЛС»: это военнослужащие, сотрудники силовых органов, судьи, прокуроры, отдельные категории государственных гражданских служащих. В такой ситуации Сбербанк в своем письме ЦБ лишь выразил общее для рынка недоумение — как быть с кредитованием таких заемщиков. «Мы сами пока до конца не понимаем, как быть с такой категорией заемщиков и как их идентифицировать в таком случае», — подтверждает глава юридического департамента ХКФ-Банка Александр Гонтаренко.

По данным «Коммерсанта», ЦБ пока не дал Сбербанку четкого ответа, разъяснив лишь общие требования закона. В частности, регулятор подтвердил, что СНИЛС нужно обязательно указывать при запросе в бюро кредитных историй от банка или микрофинансовой организации. Пресс-служба Сбербанка не ответила на запрос издания. Получить комментарий в ЦБ не удалось.

В отсутствие каких-либо разъяснений риски несут как банки, так и потенциальные заемщики из указанных категорий. «Очевидно, что в сложившейся ситуации ответственность за правильное определение надежности заемщика полностью перекладывается на банк, — считает управляющий партнер консалтинговой группы «Адвако» Андрей Саенко. — Получается, что, с одной стороны, нет прямого запрета на выдачу кредита лицу, которое в соответствии с законодательством может не иметь СНИЛС, с другой стороны, нет никаких гарантий, что это лицо не приняло на себя кредитных обязательств в других банках». Саенко полагает, что банки все-таки будут отказывать в кредите заемщикам без СНИЛС из-за отсутствия возможности проверить их кредитную историю. А это, в свою очередь, может вызвать волну недовольства в адрес кредиторов, заключает Даниэль Зеленский.