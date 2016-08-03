Арксбанк утаил не только вклады от ЦБ, но и налоги с высоких процентов по ним от ФНС

Лишившийся в середине июля лицензии Арксбанк утаил не только вклады от Центробанка, но и налоги с высоких процентов по ним от Федеральной налоговой службы (ФНС). Банк перечислял в бюджет малую часть удержанных с вкладчиков налогов, выяснили «Ведомости».

Один из вкладчиков рассказал РИА Новости, что открыл валютные вклады под 8% годовых, заключив позже дополнительные соглашения о повышении ставки до 10%. Такие высокие проценты облагаются налогом на доходы физлиц по ставке 35%, его автоматически удерживает банк как налоговый агент и перечисляет в бюджет.

В личном кабинете клиента Арксбанк ежемесячно отображал размер удержанного налога, но данные не совпали с данными в личном кабинете на сайте ФНС: размер уплаченного налога был более чем в девять раз меньше, чем списывал банк. Такие же расхождения вкладчик обнаружил по вкладам родственников, открытым в том же банке, пишет агентство: банк уплатил налог с процентов лишь на минимальную сумму вклада — 300 долларов и 300 евро.

Проблема с недоплатой налогов есть, подтвердил газете человек, близкий к надзорному блоку ЦБ. Дальнейшие действия налогоплательщиков и ФНС он прогнозировать затруднился: вероятно, ФНС войдет в число кредиторов Арксбанка. Вряд ли можно предъявлять претензии к вкладчикам: банк мог давать им данные об уплате налогов, хотя эти средства оседали у него, полагает собеседник издания. По его словам, временная администрация ЦБ еще не успела подсчитать, сколько налогов задолжал Арксбанк.

«Сейчас в банке работает временная администрация, по итогам ее работы может быть принято решение о целесообразности передачи дополнительной информации в правоохранительные органы», — сообщил представитель ЦБ.

Платить НДФЛ вкладчикам надо с процентов, превышающих 9% годовых в валюте. По рублевым депозитам налог взимается, если процент по вкладу превышает ставку рефинансирования ЦБ более чем на 5 процентных пунктов (сейчас это 15,5%). В конце 2014-го — начале 2015 года Центробанк резко поднял ключевую ставку до 17% годовых, и рыночные ставки взлетели вслед за ней, но ставка рефинансирования осталась прежней (8,25%). Чтобы рядовым вкладчикам не пришлось платить налог, порог был временно повышен до ставки рефинансирования плюс 10 п. п. — до 18,25%.

Впрочем, эксперты полагают, что вкладчикам утаивание банком налогов от ФНС ничем не грозит. Банк является налоговым агентом по отношению к физлицам, если он удержал со своих вкладчиков налоги и они из-за этого получили меньшее начисление процентов на депозит, то к ним претензий у ФНС быть не может, поскольку вкладчики свои обязанности исполнили, уверен партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. В этом случае вопросы у налоговой возникнут к банку, который не уплатил или уплатил частично налоги с вкладов, продолжает он: «Вероятно, налоговая предъявит свои требования к банку в рамках процедур банкротства».