Председателем правления Русского Международного Банка избран Булад Субанов. Как сообщается в материалах банка, совет директоров принял решение избрать Булада Субанова председателем правления с 4 августа на неопределенный срок. Полномочия исполняющего обязанности предправления Василия Кирсанова прекращены, но он сохранил место в правлении и должность заместителя председателя правления.



В интервью НСН Булад Субанов сообщил, что ставит перед собой задачу развивать удобные для клиентов инновационные сервисы.

«Совет директоров сформулировал очень четкие цели: предложить инновационную стратегию банка, успешно работающего на финансовом рынке с 1994 года, быстро сформировать дееспособную команду и реализовать эту стратегию. Рынок меняется, финансовые институты вместо сервиса денег всерьез занялись сервисом клиентов, поэтому для Русского Международного Банка, имеющего исторически сильные позиции в обслуживании VIP и корпоративных клиентов, это положительный тренд. Мы понимаем, что digital и online давно стали удобной частью жизни наших клиентов, поэтому обязательно отразим это в стратегии», — сказал он.

В 2010—2013 годах Булад Субанов работал в ОТП Банке, в том числе в должности заместителя председателя правления. В мае 2014 года был избран председателем совета директоров банка «Пойдем!» (группа «Лайф»), завершил сотрудничество с группой в марте 2015 года.