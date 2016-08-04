Претендентом на покупку украинской «дочки» Внешэкономбанка — Проминвестбанка — является венгерская OTP Group, у которой также есть банк на Украине. Банк может быть продан с коэффициентом всего 0,2–0,3 к капиталу, пишет «Коммерсант».

Глава ВЭБа Сергей Горьков в среду официально заявил, что есть претендент на покупку Проминвестбанка, отказавшись назвать потенциального покупателя. По информации издания, речь идет о венгерской OTP Group, которой на Украине принадлежит ОТП Банк. По данным издания, OTP Group уже провела due diligence Проминвестбанка и переговоры с ВЭБом находятся на продвинутой стадии.

Пресс-служба ВЭБа в среду не ответила на запрос газеты. Пресс-служба OTP Group сообщила, что группа «не комментирует слухи», однако «стремится к приобретениям в этом регионе, особенно в тех странах, где она присутствует, но ее рыночная доля мала».

Согласно рейтингу Национального банка Украины (НБУ), ОТП Банк на Украине по итогам I квартала текущего года занимал 17-е место по активам (22,7 млрд гривен). Проминвестбанк, как указано в исследовании S&P по Украине за 2015 год, входил в пятерку крупнейших банков страны по активам. Однако c начала текущего года его бизнес существенно сократился. Согласно рейтингу Национального банка Украины, на 1 апреля Проминвестбанк по активам занимал уже 14-е место (39,3 млрд гривен). Убыток Проминвестбанка в первом полугодии этого года составил 3,05 млрд гривен. По курсу Банка России в среду 1 гривна стоила 2,69 рубля.

С учетом оценки по качеству активов Проминвестбанка и текущими рейтингами кредитоспособности экономики Украины от международных агентств ориентиром сделки станет капитал кредитного учреждения с весьма вероятным дисконтом, полагает начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. По оценкам собеседников издания, банк может быть продан с коэффициентом всего 0,2–0,3 к капиталу. Согласно отчетности Проминвестбанка по МСФО, его капитал на 30 июня этого года составлял 6,3 млрд гривен.