Антикризисный план 2016 года снова был плохо продуман, и правительство вновь затянуло с его выполнением, следует из приложения к докладу Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета за первое полугодие (копия есть у «Ведомостей»).

Правительство обозначило общие результаты антикризисных мер, но не определило количественные показатели, отмечается в документе. А те показатели, что есть, не всегда позволяют оценить влияние мер поддержки на экономическое развитие, подчеркивает СП.

В прошлом году СП указала, что отдельные мероприятия не оказали существенного влияния на экономику, некоторые были подготовлены несвоевременно, другие оказались не нужны, деньги доходили с задержками. Но уроков правительство не извлекло. План исполняется медленно: за первое полугодие правительство должно было выполнить большую его часть — меры, предусмотренные в 72 пунктах (всего их 120), но исполнено только около половины, подсчитали аудиторы.

Впрочем, на этот раз правительство даже не обозначило, что считать сроком выполнения части мер — подготовку законопроектов или уже их принятие, говорится в докладе.

Как и в прошлый раз, план исполняется в два этапа: первый — принятие нормативных актов, второй — распределение денег. За первые полгода правительство должно было принять законы по 62 пунктам, еще по девяти — представить доклады и директивы. Но к июлю были подготовлены нормативные акты только по 35 мерам (48,6%), 30 пунктов не были реализованы вообще, подсчитала Счетная палата. С деньгами проблем еще больше: они были выделены только по двум пунктам плана из 38.

Критика кассового исполнения справедлива, средства долго выделяют, признает федеральный чиновник. Сначала принимается решение о выделении денег, а потом ведется уже реальная работа — обоснование проектов, корректировка выделенных сумм, объясняет он, часть программ не пользуются таким спросом, как планировало правительство. Важнее быстрее реагировать на кризис и создавать нормативную базу для развития бизнеса, продолжает чиновник.

Сам план был прописан плохо, предложенные меры поддержки не гарантируют отдачи, Минфин боится, что эти деньги окажутся просто потерянными, считает Валерий Миронов из Центра развития Высшей школы экономики, надо вкладывать в перспективные отрасли, а без долгосрочной стратегии не понятно, как их определить.

Доклад Счетной палаты скорее указывает на то, что не у государства нет ресурсов для поддержки компаний, а у самих компаний нет стимулов и возможности разрабатывать проекты, считает Наталия Орлова из Альфа-Банка. Еще в середине прошлого года было понятно, что падение цен на нефть будет долгим, говорит Миронов, нужны были долгосрочные ориентиры. Но антикризисный план так и не определил их, продолжает он, экономика оказалась в состоянии полной неопределенности и отсутствия инвестиций.