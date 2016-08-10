ЦБ отключил московский филиал бурятского БайкалБанка от системы электронных срочных платежей (БЭСП), сообщили порталу Банки.ру два источника на банковском рынке. По их словам, филиал полностью отключен с 9 августа.

​Бурятский БайкалБанк отключен от БЭСП ЦБ отключил бурятский БайкалБанк от системы межбанковских электронных срочных платежей (БЭСП), рассказал порталу Банки.ру источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации. Это произошло во второй половине пятницы, 5 августа, добавил собеседник портала.



С пятницы, 5 августа, от БЭСП полностью отключены головной офис, крымский и северобайкальский филиалы кредитной организации. Между тем 9 августа пресс-секретарь БайкалБанка Игорь Озеров заявил информагентству «Байкал-Daily», что фининститут работает в обычном режиме. «Деньги «ходят», офисы открыты, пенсии перечисляются. Если бы банк был отключен, то деньги бы не могли «ходить», — цитирует слова Озерова издание.

Ранее в августе зампред правительства Бурятии Александр Чепик сообщил, что в БайкалБанке с 10 августа снимут последние ограничения в работе. 10 августа на сайте кредитной организации появилось сообщение о том, что все офисы БайкалБанка работают в обычном режиме, а «банкоматы загружены наличностью».

Однако в кол-центре фининститута сказали, что в кредитной организации по-прежнему действует лимит на выдачу наличных через банкоматы — 50 тыс. рублей в сутки. Портал Банки.ру также выяснил, что два московских офиса «Байкала» изменили режим работы на период с 8 по 19 августа: один из них, на Люсиновской улице, будет открыт для обслуживания физлиц с 9:30 до 11:00, а допофис на Красносельской — с 14:00 до 17:30 (см. фото).

Связаться с пресс-секретарем Игорем Озеровым по телефонам банка в среду не удалось, предправления БайкалБанка Виталий Авдеев, вступивший в должность с 19 июля, на вопросы портала Банки.ру не ответил.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru