Объем вкладов населения продолжил расти и увеличился за июль на 1,7% до 23,5 трлн рублей

За январь — июль 2016 года кредитные организации получили 459 млрд рублей прибыли, что в 13,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (34 млрд рублей). Об этом сообщил Центробанк в обзоре «О динамике развития банковского сектора Российской Федерации в июле 2016 года».



Резервы на возможные потери увеличились с начала года на 6,3%, или 343 млрд рублей.

«Замедление прироста резервов на возможные потери, обусловленное стабилизацией качества кредитного портфеля, остается фактором увеличения финансового результата банков», — говорится в документе.



За июль активы банковского сектора России выросли на 0,6% до 80 трлн рублей. Совокупный объем кредитов экономике в июле увеличился на 1,3%. В том числе кредиты нефинансовым организациям в июле выросли на 1,6%, а кредиты физическим лицам — на 0,4%.

Объем вкладов населения продолжил расти и увеличился за июль на 1,7% до 23,5 трлн рублей. За семь месяцев объем вкладов вырос на 1%. При этом сокращается стоимость фондирования: ставки по рублевым вкладам в июле снизились до уровня середины 2014 года, отметили в ЦБ.



Кредиты физлицам уменьшились на 0,6% в первую очередь за счет продолжающегося сокращения наиболее рискового сегмента розничного кредитного портфеля — необеспеченного потребительского кредитования.



Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за июль вырос на 2,2%, а по розничному портфелю — на 1,6%. «Объем заимствований у Банка России незначительно увеличился за месяц на 0,6%, одновременно объем депозитов, размещенных в кредитных организациях Федеральным казначейством, сократился на 0,7%. Удельный вес средств, привлеченных от Банка России, и средств от Федерального казначейства в пассивах остался на уровне июня (3,4% и 0,8% соответственно)», — заключили в Банке России.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что прибыль российских банков по итогам 2016 года может превысить прежний прогноз в 500 млрд рублей.