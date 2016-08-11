В рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка «Народный Кредит» суд наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому, ранее входившему в число собственников этой финансовой структуры, особняк в Подмосковье и акции ОАО «Евразийский», президентом которого он является, стало известно газете «Коммерсант». Помимо уже арестованного Станислава Светлицкого на днях под стражу заключены также зампред «Народного Кредита» Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд рублей.

Как уточняет издание, по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток земли в элитном поселке «Шервуд» на Новорижском шоссе и особняк площадью 1,2 тыс. кв. м стоимостью около 1 млрд рублей. Примерно в такую же сумму оцениваются и арестованные акции АО «Евразийский». Следствие рассчитывает, что с помощью этих активов удастся хотя бы частично компенсировать ущерб, причиненный клиентам «Народного Кредита».

В рамках расследования этого уголовного дела сотрудниками ГУЭБиПК МВД совместно с УФСБ по Ростовской области был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий в Москве, Краснодарском крае и Ростовской области. Их результатом стало задержание Переверзевой, Молотилкина и Нюшковой. Последняя, по версии следствия, отвечала за юридическое и бухгалтерское сопровождение перевода денег из «Народного Кредита» на счета фиктивных фирм. Все трое новых фигурантов по ходатайству следствия заключены тем же Ленинским райсудом Ростова-на-Дону под стражу.

Как напоминает «Коммерсант», разбираться с исчезновением денег из «Народного Кредита» правоохранительные органы начали в феврале 2015 года. Тогда Банк России обратился в МВД с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства.

В ходе возбужденного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере было установлено, что в период с января по сентябрь 2014 года руководство «Народного Кредита» выдавало заведомо невозвратные и ничем не обеспеченные кредиты двум десяткам подконтрольных фирм-однодневок, счета которых предполагаемые мошенники специально открыли в банке в преддверии его банкротства. Среди них были, например, ООО «Перевал», ООО «Финэксперт», ООО «Новые инвестиционные технологии», ЗАО «Трансформат» и пр. В общей сложности за этот период из «Народного Кредита» злоумышленники похитили более 10 млрд рублей.

В октябре 2014 года в связи с «утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности» у банка была отозвана лицензия. По данным Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами превышал 20 млрд рублей.

По версии следствия, активы банка выводились по указанию бывшего совладельца этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики РФ, а ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого. Как считают в правоохранительных органах, похищенные у вкладчиков «Народного Кредита» деньги Светлицкий мог вкладывать в бизнес. В частности, сейчас проверяется информация о том, что похищенное могло отмываться через водоканалы юга России — «Ростовводоканал», «Югводоканал» и «Сочиводоканал», управляемые «Евразийским». Газета указывает, что все они были клиентами банка «Народный Кредит», и не исключает появления в деле Светлицкого статьи о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

24 июня 2016 года Светлицкий был задержан в офисе «Ростовводоканала», а еще через два дня по ходатайству следствия арестован судом. Впрочем, ни он, ни новые фигуранты этого дела, по данным «Коммерсанта», своей вины не признают.