Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду августа составила 8,83%. Соответствующую информацию Банк России опубликовал в четверг.

Показатель за третью декаду июля 2016 года равнялся 8,82%. Таким образом, ставка показала символический рост в 0,01 процентного пункта.

На пиковой отметке в 15,64% показатель был в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016 года Центробанк прервал длившуюся с 3 августа 2015-го паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 п. п., до 10,5%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на август Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на август 2016 года.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно. С IV квартала 2016 года повышенная дополнительная ставка составит 300% базовой.