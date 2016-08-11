Решение об ограничении действия лицензии принято в связи с неисполнением предписания ЦБ

Банк России ограничил действие лицензии страховой группы «УралСиб» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0983) на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

В Центробанке уточняют, что данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России и вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

СМИ: СК «УралСиб» может отказаться от продажи ОСАГО Страховая компания «УралСиб» обсуждает возможность существенного сокращения присутствия на рынке ОСАГО вплоть до сдачи лицензии на этот вид страхования, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

«Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры», — уточняется в сообщении ЦБ.

Страховщик обязан принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства, подчеркивает регулятор.



В середине июля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что страховая компания «УралСиб» обсуждает возможность существенного сокращения присутствия на рынке ОСАГО вплоть до сдачи лицензии на этот вид страхования.

