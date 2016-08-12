Банк России отозвал лицензию у Газстройбанка (регистрационный номер 2919, Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«Газстройбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности», — отмечается в сообщении ЦБ.

Газстройбанк размещал денежные средства в низкокачественные активы Банк России

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

Газстройбанк — участник системы страхования вкладов.

