Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности руководителя администрации главы государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Иванов назначен специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В новой должности он сохранил место в Совете Безопасности России.

Администрацию президента возглавит Антон Вайно, ранее занимавший должность замглавы администрации президента. Также Вайно вошел в состав Совбеза.

Как сообщает телеканал «Россия 24», Путин провел встречу с Ивановым и пожелал ему успехов на новой должности. «Помню хорошо наши договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем три года. Поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы. Очень рассчитываю на то, что вы и на новом месте используете все ваши знания и опыт для эффективной работы», — сказал президент.

Рассчитываю, что вы на новом месте используете все ваши знания и опыт для эффективной работы Президент РФ Владимир Путин

Иванов родился 31 января 1953 года. Руководителем администрации президента стал с 22 декабря 2011 года. До этого он был заместителем председателя правительства с 12 мая 2008-го по 22 декабря 2011-го, первым заместителем председателя правительства с 14 ноября 2005-го по 12 мая 2008-го. С 28 марта 2001-го по 15 февраля 2007-го был министром обороны, а с 15 ноября 1999-го по 7 мая 2000-го, а также с 27 мая 2000-го по 28 марта 2001-го был секретарем Совета Безопасности РФ.



Вайно родился 17 февраля 1972 года. Он занимал пост заместителя руководителя администрации президента с мая 2012 года. С 2008-го по май 2012-го был руководителем протокола председателя правительства РФ. С 27 декабря 2011-го по 21 мая 2012-го — министр РФ — руководитель аппарата правительства, с 2003 года по 2004 год работал в управлении протокола президента. Занимал должности консультанта, советника, заместителя начальника отдела. В 2004—2007 годах — заместитель начальника протокольно-организационного управления президента. С 26 апреля по 8 октября 2007 года — первый заместитель руководителя протокола президента РФ. С 8 октября 2007 года по 25 апреля 2008 года — заместитель руководителя аппарата правительства.