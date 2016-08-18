Объем вкладов физлиц-нерезидентов на счетах в российских банках сократился в январе — июле на 9,4 млрд рублей, на 1 августа он составил чуть более 362 млрд рублей, следует из «Обзора банковского сектора», опубликованного ЦБ. По мнению аналитиков, отток иностранных денег из отечественных кредитных организаций обусловлен снижением процентных ставок по вкладам, прежде всего по валютным.



Величина вкладов физлиц-нерезидентов на начало года в российских банках равнялась 372 млрд рублей, это на 2,5% больше, чем на начало августа (см. инфографику). Впрочем, совокупный объем вкладов россиян в отечественных банках с начала года показал небольшой рост. За семь месяцев он составил всего 1%, а депозиты физлиц достигли 23,5 трлн рублей.

В то же время к последнему месяцу лета доля средств иностранцев в общем объеме вкладов физлиц составила всего 1,5%, отмечает старший аналитик АКРА Михаил Доронин. По его словам, отток может носить технический характер и быть краткосрочным, так как четкой помесячной тенденции к снижению средств нерезидентов пока не наблюдается.

Вместе с тем, добавил эксперт, на интерес нерезидентов к размещению средств в российских банках оказало влияние наблюдаемое с начала года снижение ставок, в наибольшей степени затронувшее валютные вклады.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по депозитам физлиц в рублях на срок до года (без учета вкладов до востребования) с начала года к концу июня снизилась на 0,9 процентного пункта и на 0,7 п. п. — с учетом вкладов до востребования (до 9,8% и 8,2% соответственно). При этом процент по депозитам на срок свыше года стал на 0,5 п. п. меньше, таким образом, долгосрочные вклады можно было разместить под 9,4% годовых.

О другой причине сокращения объема вкладов иностранцев рассказал старший вице-президент — руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По его словам, это номинальное сокращение, вызванное отрицательной переоценкой валютных депозитов, ведь нерезиденты хранят деньги в инвалюте, а курс инвалют к рублю с начала года снизился более чем на 10%.

В крупных банках, в частности в ВТБ, указывают, что сокращения объема денежных средств на счетах иностранцев не наблюдают. В ВТБ 24 аналогичная ситуация: тенденции по сокращению объема средств на счетах иностранных граждан нет, заявила порталу Банки.ру заместитель начальника управления финансами клиентов департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Мария Саенко.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru