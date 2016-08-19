У ведомств экономического блока есть серьезные замечания по законопроекту ЦБ, предусматривающему изменение механизма санации банков. Документ станет темой для обсуждения на встрече первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова с представителями Агентства по страхованию вкладов, Минфина и Центробанка, которая должна состояться на следующей неделе, рассказали «Ведомостям» чиновник одного из ведомств, человек, участвующий в обсуждении, и человек, близкий к аппарату Шувалова. Участие также могут принять представители Минэкономразвития, знает один из источников.

​Глава ЦБ анонсировала новую модель санации банков Банк России готовится изменить подходы к санации кредитных организаций и уже осенью 2016 года внесет в Госдуму законопроект с соответствующими поправками, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



В конце июня председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что финансовым оздоровлением банков должен заниматься Центробанк, а не АСВ, напоминает газета. Сейчас санация выходит дорогой и неэффективной, считают в ЦБ, инвесторы выводят на баланс санируемых банков «плохие» долги, а льготные кредиты направляют в собственные проекты. Если санациями займется сам ЦБ и по новому механизму, затраты могут сократиться на 30%, уверял регулятор.

Идея ЦБ стала сюрпризом: ни рынок, ни ведомства не знали, что грядут такие перемены, отмечает издание. Набиуллина пообещала уже осенью внести в Госдуму необходимые поправки. В конце июля ЦБ разослал ведомствам законопроект («Ведомости» ознакомились с ним) на отзыв. Согласно проекту, ЦБ создаст специальный фонд, который и займется финансовым оздоровлением банков. Управляющая компания этого фонда, получив акции банков, сможет создавать паевые инвестиционные фонды, а паи купит ЦБ. Завершив санацию, фонд будет продавать банки, в том числе в убыток. АСВ, которое сейчас занимается санациями, законопроектом от этого фактически отстранено.

Отношение ведомств и АСВ к законопроекту можно описать так: ни единого шанса на компромисс с ЦБ, иронизирует чиновник, участвующий в обсуждении, так как у всех есть серьезные замечания.

Как говорит человек, близкий к аппарату Шувалова, Минфин беспокоится, что, если законопроект будет принят в нынешнем виде, фонд будет капитализироваться за счет прибыли ЦБ, а значит, ее недополучит бюджет. В 2015 году ЦБ направил в бюджет чуть более 101 млрд рублей, а на санации выдал более 332 млрд. «Можно сказать, что прибыли ЦБ бюджет не увидит», — говорит чиновник.

АСВ рассчитывает продолжить участвовать в санации банков Агентство по страхованию вкладов ищет консультанта по разработке предложений в области совершенствования механизма предупреждения банкротства кредитных организаций с участием агентства. Объявление об этом размещено в конце прошлой недели на сайте АСВ в разделе «Закупки».

«Есть такое мнение относительно прибыли ЦБ», — подтверждает человек, участвующий в обсуждении. Фонд неподотчетен никому, кроме ЦБ, и если сейчас огрехи надзора оценивает АСВ, то с появлением фонда процесс замкнется на ЦБ — никакого внешнего контроля, продолжает он, а к надзору уже много лет есть немало вопросов. На создание новой организации, кроме того, понадобится большой штат, пересказывает человек, участвующий в обсуждении, позицию Минфина: это опять дополнительные расходы, а также кадровый вопрос. «Сложно не согласиться (с позицией Минфина): сомневаюсь, что оперативно можно найти на рынке персонал, который имеет достаточно компетенций для санирования банков, — это весьма специфический вид деятельности», — заключает он.

Позиция АСВ в целом заключается в том, что госкорпорация и сейчас делает все то же самое, что планирует делать фонд, и, вероятно, не хуже, говорит чиновник, участвующий в обсуждении, а у ЦБ есть возможность контроля. А в МЭР полагают, что фонд будет фактически повторять функции АСВ, продолжает он.

В конце прошлой недели АСВ объявило конкурс на услуги консультанта, который, как напоминают «Ведомости», должен будет проанализировать мировой опыт финансового оздоровления банков и помочь АСВ усовершенствовать механизм санации. Максимальная цена контракта — 19,7 млн рублей. Провести такое исследование агентству рекомендовал Минфин, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к совету директоров АСВ. Обсуждение законопроекта ЦБ еще не закончено, и правительство окончательного решения не приняло, анализ может подкрепить аргументацию АСВ, объяснял он.

«Информация о совещании в Минэкономразвития не поступала. Законопроект ЦБ в Минэкономразвития поступил, позиция находится в стадии формирования», — сообщил представитель министерства. Представители ЦБ, Минфина и секретариата Шувалова от комментариев отказались. В АСВ на запрос «Ведомостей» не ответили.