Лишь четверть из 100 крупнейших российских банков (аккумулируют у себя свыше 80% активов) по итогам июля испытывали трудности с ликвидностью. Это следует из рэнкинга «Барометр банковской ликвидности»*, подготовленного Национальным рейтинговым агентством (НРА) для портала Банки.ру.
По данным НРА, только 22 банка из топ-100 к началу августа находились в «красной зоне», месяцем ранее 27 кредитных организаций имели низкие показатели ликвидности, прежде всего текущей. Последняя имеет наибольший вес в рэнкинге по сравнению со среднесрочной и долгосрочной (ликвидностью баланса).
Согласно данным НРА (ниже обозначена таблица с ликвидностью банков в июле): ВБРР, Сургутнефтегазбанк, «Пересвет», Юниаструм Банк, Локо-Банк, «Россия», Финпромбанк (ожидающий санации в сентябре), Росгосстрах Банк, Транскапиталбанк, Ситибанк, Московский Индустриальный Банк, Московский Кредитный Банк, РосинтерБанк, «Русский Стандарт», Абсолют Банк, Новикомбанк, банк «Санкт-Петербург», Рост Банк, Совкомбанк, две «дочки» ВЭБа (Связь-Банк, «Глобэкс») и санируемый «Экспресс-Волга».
Лучшие показатели по ликвидности в прошлом месяце продемонстрировали «дочки» системно значимых банков и крупнейшие частные кредитные организации. Так, в пятерку лидеров по объемам ликвидности попали Тинькофф Банк и Балтийский Банк, а в десятку вошли ХМБ «Открытие», БНП Париба Банк, Бинбанк Кредитные Карты и СМП Банк братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.
Явно прослеживается активность регулятора по улучшению качества активов банков, а также риск-менеджменту кредитных организацийдиректор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева
Впрочем, директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева указывает, что в целом по банковскому сектору и в отдельных кредитных организациях наблюдается устойчивая тенденция к улучшению показателей ликвидности. «Здесь явно прослеживается активность регулятора по улучшению качества активов банков, а также риск-менеджменту кредитных организаций», — рассуждает эксперт.
По ее словам, положительное влияние на ликвидность банков этим летом оказала активная продажа портфелей ценных бумаг: рыночная конъюнктура на бирже этому способствовала, ведь индексы росли вслед за нефтью.
Михаил ТЕГИН, Banki.ru
|№
|Наименование организации
|Барометр на 1.08.16
|Изменение барометра ликвидности за май — июль
|Активы на 1.08.16, тыс. рублей
|1
|Банк Москвы
|1,00
|0,41
|766 510 310,00
|2
|Тинькофф Банк
|1,00
|0,00
|182 775 201,00
|3
|«ДельтаКредит»
|1,00
|0,00
|157 056 936,00
|4
|Балтийский Банк
|1,00
|0,00
|104 318 090,00
|5
|Лето Банк
|1,00
|0,00
|101 253 987,00
|6
|ХМБ «Открытие»
|0,98
|0,12
|537 726 927,00
|7
|БНП Париба Банк
|0,98
|-0,02
|81 170 788,00
|8
|Бинбанк Кредитные Карты
|0,97
|0,03
|61 950 448,00
|9
|РН Банк
|0,96
|0,15
|62 847 868,00
|10
|«Северный Морской Путь»
|0,95
|0,01
|344 913 832,00
|11
|Инвестторгбанк
|0,94
|0,11
|124 597 254,00
|12
|Крайинвестбанк
|0,90
|0,02
|59 554 019,00
|13
|«Креди Агриколь»
|0,89
|-0,03
|60 319 931,00
|14
|АйСиБиСи Банк
|0,87
|0,20
|52 773 190,00
|15
|Бинбанк
|0,87
|0,08
|803 012 835,00
|16
|Эйч-Эс-Би-Си Банк
|0,86
|0,00
|75 138 031,00
|17
|«Восточный»
|0,86
|0,37
|209 040 567,00
|18
|МБСП
|0,79
|-0,15
|58 643 094,00
|19
|«Возрождение»
|0,78
|-0,01
|237 651 791,00
|20
|УБРиР
|0,77
|0,09
|306 322 181,00
|21
|Кредит Европа Банк
|0,74
|0,08
|135 081 344,00
|22
|РНКБ
|0,73
|0,03
|74 927 881,00
|23
|Фондсервисбанк
|0,70
|0,57
|109 115 674,00
|24
|МСП Банк
|0,68
|0,12
|130 182 377,00
|25
|ОТП Банк
|0,67
|0,02
|149 839 080,00
|26
|Металлинвестбанк
|0,67
|0,12
|62 931 371,00
|27
|Нордеа Банк
|0,66
|0,08
|314 505 540,00
|28
|Сетелем Банк
|0,62
|-0,04
|102 644 921,00
|29
|Балтинвестбанк
|0,61
|-0,16
|77 738 159,00
|30
|Промсвязьбанк
|0,61
|0,07
|1 260 890 538,00
|31
|«Ренессанс Кредит»
|0,60
|-0,12
|104 831 802,00
|32
|ЮниКредит Банк
|0,59
|-0,07
|1 303 015 112,00
|33
|Татфондбанк
|0,58
|0,09
|206 383 833,00
|34
|ХКФ-Банк
|0,58
|0,04
|229 520 017,00
|35
|Банк «Зенит»
|0,57
|0,03
|282 722 479,00
|36
|МДМ Банк
|0,57
|0,01
|308 539 064,00
|37
|Банк «Интеза»
|0,57
|0,05
|71 672 766,00
|38
|ФК «Открытие»
|0,57
|0,09
|2 864 546 044,00
|39
|НБ «Траст»
|0,56
|0,10
|372 342 002,00
|40
|Русфинанс Банк
|0,56
|-0,01
|94 655 991,00
|41
|ББР Банк
|0,56
|-0,15
|50 731 789,00
|42
|ИНГ Банк
|0,55
|-0,12
|303 385 209,00
|43
|Мособлбанк
|0,54
|0,11
|475 644 603,00
|44
|Банк «Финсервис»
|0,54
|-0,07
|80 030 503,00
|45
|Запсибкомбанк
|0,54
|0,03
|110 262 382,00
|46
|МТС Банк
|0,53
|-0,07
|161 485 368,00
|47
|Дойче Банк
|0,52
|-0,09
|73 145 609,00
|48
|«Аверс»
|0,52
|-0,06
|124 817 193,00
|49
|«Образование»
|0,51
|-0,13
|60 751 487,00
|50
|БКС — Инвестиционный Банк
|0,51
|0,12
|57 326 850,00
|51
|«Таврический»
|0,49
|0,05
|93 949 798,00
|52
|Росэнергобанк
|0,49
|0,04
|61 084 989,00
|53
|Россельхозбанк
|0,48
|-0,06
|2 686 610 635,00
|54
|«Национальный Клиринговый Центр»
|0,46
|-0,02
|1 855 756 408,00
|55
|Межтопэнергобанк
|0,43
|-0,07
|51 184 828,00
|56
|«Центр-Инвест»
|0,43
|0,01
|97 791 298,00
|57
|Банк «Российский Капитал»
|0,42
|-0,07
|305 775 053,00
|58
|Экспобанк
|0,41
|0,15
|68 377 813,00
|59
|«Кубань-Кредит»
|0,40
|-0,01
|72 236 587,00
|60
|«Югра»
|0,40
|0,00
|313 939 848,00
|61
|Меткомбанк
|0,38
|0,29
|58 754 864,00
|62
|«Ак Барс»
|0,37
|-0,03
|451 650 742,00
|63
|Банк БФА
|0,36
|0,36
|61 319 989,00
|64
|Банк «Союз»
|0,36
|-0,01
|88 420 368,00
|65
|Коммерцбанк
|0,36
|0,02
|50 866 145,00
|66
|Росбанк
|0,34
|-0,01
|793 023 834,00
|67
|СКБ-Банк
|0,33
|0,00
|131 366 117,00
|68
|СДМ-Банк
|0,32
|0,09
|50 235 200,00
|69
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|0,31
|-0,02
|147 741 903,00
|70
|Альфа-Банк
|0,31
|-0,01
|2 256 793 636,00
|71
|«Международный Финансовый Клуб»
|0,31
|-0,26
|77 345 569,00
|72
|«Авангард»
|0,31
|0,01
|138 897 638,00
|73
|ВПБ
|0,29
|0,16
|61 170 660,00
|74
|«ЦентроКредит»
|0,26
|-0,05
|94 709 507,00
|75
|ВТБ
|0,25
|-0,08
|9 203 008 094,00
|76
|Сбербанк
|0,25
|0,00
|22 222 243 898,00
|77
|Газпромбанк
|0,25
|0,00
|4 943 059 343,00
|78
|ВТБ 24
|0,25
|0,00
|3 132 808 747,00
|79
|Райффайзенбанк
|0,25
|0,00
|835 062 701,00
|80
|ВБРР
|0,22
|-0,10
|132 852 491,00
|81
|Сургутнефтегазбанк
|0,21
|0,08
|101 511 403,00
|82
|«Пересвет»
|0,20
|0,00
|200 119 231,00
|83
|Юниаструмбанк
|0,19
|-0,01
|103 487 757,00
|84
|Локо-Банк
|0,19
|0,07
|86 392 224,00
|85
|Банк «Россия»
|0,18
|0,17
|667 208 159,00
|86
|Финпромбанк
|0,17
|0,01
|55 531 296,00
|87
|Росгосстрахбанк
|0,17
|0,00
|140 184 866,00
|88
|Транскапиталбанк
|0,15
|-0,04
|226 815 784,00
|89
|Ситибанк
|0,14
|0,03
|430 663 603,00
|90
|Московский Индустриальный Банк
|0,13
|-0,07
|272 492 715,00
|91
|Московский Кредитный Банк
|0,10
|-0,05
|1 266 058 216,00
|92
|РосинтерБанк
|0,08
|-0,09
|102 458 586,00
|93
|«Русский Стандарт»
|0,07
|-0,03
|466 319 125,00
|94
|«Глобэкс»
|0,06
|0,02
|223 917 769,00
|95
|Абсолют Банк
|0,03
|-0,07
|263 409 410,00
|96
|Новикомбанк
|0,02
|-0,02
|257 561 265,00
|97
|Банк «Санкт-Петербург»
|0,00
|0,00
|580 478 339,00
|98
|Рост Банк
|0,00
|0,00
|565 324 636,00
|99
|Совкомбанк
|0,00
|-0,02
|508 820 669,00
|100
|Связь-Банк
|0,00
|0,00
|356 445 748,00
|101
|«Экспресс-Волга»
|0,00
|0,00
|170 850 048,00
* Представленная информация, включая методологию, статистические данные, расчеты, оценки, прогнозы является в совокупности субъективным экспертным мнением Национального рейтингового агентства и предназначена исключительно для ознакомления и анализа. Мнение агентства должно рассматриваться только как выражение субъективного экспертного мнения, оно не является советом, рекомендацией, побуждением к действию, предложением о купле-продаже тех или иных финансовых инструментов, офертой или рекламой. Настоящая информация не претендует на полноту и достаточность. НРА не предоставляет никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности информации для принятия инвестиционных и иных решений. При использовании итогового показателя рэнкинга агентство обращает внимание, что в балансе кредитной организации срочность активов и обязательств отражается не вполне корректно. Корректная оценка сроков возможна на основании формы 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения», однако данная форма не входит в состав отчетности, публикуемой на сайте Банка России.