Росбанк в июле показал рекордный для рынка рост просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчетность на сайте ЦБ (101-я форма), за месяц объем просрочки у банка увеличился на 3,8 млрд рублей до 20,8 млрд, что равнозначно росту на 18,4%. Другие игроки такого всплеска не показали. Близким по абсолютному показателю был ВТБ 24 (плюс 3,5 млрд рублей), однако в относительном выражении рост составил 2,9% за месяц. По всему рынку рост просроченной задолженности за месяц — всего 1,7% (15 млрд).

В Росбанке такую динамику назвали технической. «Единовременно было расторгнуто порядка 20 тысяч контрактов, поэтому вся сумма текущей задолженности была вынесена на счета просроченной, что, соответственно, технически увеличило долю просрочки к общему кредитному портфелю, — пояснил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Игорь Шкляр. — Увеличение доли просрочки чисто техническое и связано с внедрением в банке технологии внесудебного расторжения договоров по портфелю необеспеченных кредитов». По его словам, банк расторгает кредитные договоры с физическими лицами на 180-й день просроченной задолженности, фиксируя начисленные проценты. По оценке Frank Research, портфель необеспеченных кредитов Росбанка превышает 300 тыс. договоров.

В Росбанке массовое расторжение договоров считают оправданным. «Вследствие нерасторжения кредитного договора при подаче иска в суд сумма, которая подлежит возврату по решению суда, будет отличаться от фактической задолженности на балансе банка. Это порождает необходимость повторной судебной работы по данным ссудам для довзыскания начисленных процентов и является экономически необоснованным», — поясняет Шкляр. После расторжения договора проценты и штрафы по кредиту перестают начисляться, а зафиксированную сумму задолженности банку взыскать проще. «Без расторжения договора банк не может применить к клиенту все способы урегулирования просроченной задолженности, например мировое соглашение, ввиду чрезмерно увеличившейся суммы долга», — продолжает Шкляр.

На рынке такая практика популярностью не пользуется, указывает «Коммерсант». По словам зампреда правления ОТП Банка Сергея Капустина, досрочное расторжение договора на таком сроке не выглядит логичным. «Мы имеем подобную практику, но при задержке платежей от года, — говорит он. — На более раннем сроке заемщик еще может вернуться к нормальному обслуживанию долга. В некоторых регионах могут быть задержки выплаты зарплаты, или у заемщика может случиться болезнь, кроме того, человек может находиться в поиске работы, не будучи злостным неплательщиком». В Альфа-Банке отмечают, что на таком сроке поддается взысканию около 25—30% просроченной задолженности. «Это нетривиальная практика, и я не слышал, чтобы банки ею часто пользовались», — говорит начальник отдела портфельного риск-анализа розничных рисков Альфа-Банка Сергей Турищев.

Прецедент массового расторжения договоров уже был: в октябре 2014 года так поступил Связной Банк, в результате чего объем просроченной задолженности у него резко подскочил (на 3 млрд рублей, или 41%). В банке тогда это объясняли тем, что он не создает новых начислений, значит, ему не надо создавать новые резервы, а у клиента не растет долг по процентам и штрафам.

Кроме того, такая политика также может быть связана с намерением сократить налогооблагаемую базу. «Налог банки считают по методу начисления, то есть пока начисляются проценты, это считается доходом банка вне зависимости от того, платит заемщик эти проценты или нет, — указывает управляющий партнер Taxology Илья Мокрышев. — Таким образом, подобная операция позволяет единовременно прекратить начисление процентов, слегка уменьшив доходы и налог за конкретный период». По словам финансового директора банка из топ-20, по необеспеченным ссудам договоры составлены таким образом, что пени и штрафы с момента просрочки увеличиваются в геометрической прогрессии, и за короткое время у банка объем просроченной задолженности может удвоиться только за счет процентов, пеней и штрафов. Таким образом, платить налог с нескольких миллиардов рублей может быть чувствительно.