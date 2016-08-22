Банк России с 22 августа отзывает лицензию на осуществление банковских операций у РУБанка (регистрационный номер 2813, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

​РУБанк приостановил проведение кассовых операций РУБанк приостановил обслуживание клиентов: физических и юридических лиц, сообщили Банки.ру в кол-центре кредитной организации.



Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«При неудовлетворительном качестве активов РУБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств (капитала) кредитной организации», — отмечается в сообщении.

Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

РУБанк — участник системы страхования вкладов.

Как сообщалось ранее, РУБанк приостановил обслуживание клиентов — физических и юридических лиц. «У нас временно приостановлены кассовые операции, не обслуживаем физических и юридических лиц», — сказали порталу Банки.ру в кол-центре кредитной организации, уточнив, что в головном офисе можно получить выписку по счету.

Кроме того, ЦБ с 16 августа полностью отключил РУБанк от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

