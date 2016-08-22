Разрыв между объемом активов и обязательств Балтинвестбанка, находящегося на санации у Абсолют Банка, увеличился примерно на 10 млрд рублей. О новых проблемах санируемого банка газете «Коммерсант» рассказали участники рынка, один из которых близок к Абсолют Банку.

Как указывает издание, первоначальный размер «дыры» ни ЦБ, на Агентство по страхованию вкладов, ни санатор не раскрывали; косвенно о нем может свидетельствовать объем средств, выделенных на оздоровление банка. Решение о финансовом оздоровлении Балтинвестбанка ЦБ принял 24 декабря 2015 года, оно было оценено в 32,3 млрд рублей, которые выделяются в виде трех траншей: десятилетнего кредита в размере 21,9 млрд рублей под 0,5% годовых, кредита на 9 млрд рублей сроком на два года и кредита на 1,4 млрд сроком на шесть лет по ставке 6% годовых.

План финансового оздоровления (ПФО) Балтинвестбанка еще не подписан. «Мы направили ПФО на согласование в АСВ и ЦБ. Он в процессе проработки», — сообщил «Коммерсанту» председатель правления Абсолют Банка Андрей Дегтярев, отказавшись комментировать размер «дыры» в Балтинвестбанке. Он заверил, что дополнительные деньги на санацию Балтинвестбанка «Абсолют» не запрашивал, как и не просил пролонгировать срок пользования выделенными на это государством деньгами. ЦБ не комментирует действующие банки. АСВ не ответило на запрос газеты.

Впрочем, возможности запросить дополнительную помощь от государства в связи с разросшимися проблемами спасаемого банка, по информации «Коммерсанта», у Абсолют Банка нет: условия конкурса на санацию Балтинвестбанка этого не предполагали. Кроме того, глава АСВ Юрий Исаев в ходе встречи с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» в феврале этого года заявлял, что в санационных проектах после «Траста» уже заложена норма, что инвестор не вправе обращаться за дополнительными деньгами.

Таким образом, решать разросшиеся по сравнению с первоначальной оценкой проблемы Балтинвестбанка Абсолют Банку придется самостоятельно, пишет газета. По словам вице-президента рейтингового агентства Moody's Ольги Ульяновой, потенциальное увеличение «дыры» в капитале Балтинвестбанка на 10 млрд рублей больше похоже на максимально консервативную оценку, в то время как центральный сценарий Moody's на основе аудированной отчетности Балтинвестбанка за I квартал 2016 года и детального обсуждения с руководством Абсолют Банка предполагал меньшую сумму дополнительных потерь. «Сценарий, который мы прорабатывали, предполагал, что Абсолют Банк как санатор может понести дополнительные расходы на резервы, не включенные в ранее согласованные условия санации, в размере 3 миллиардов рублей, — пояснила Ульянова. — Это включало дорезервирование по обесцененным кредитам Балтинвестбанка на 31 марта 2016 года и определенный дисконт по его вложениям в непрофильные активы. Если принять во внимание ряд забалансовых потерь, то размер дополнительного резервирования может достигнуть 5 миллиардов рублей».

Абсолют Банк ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк». На текущий момент НПФ «Благосостояние» через дочерние и зависимые структуры (ПАО «Объединенные кредитные системы», АО «УК Тринфико», АО «УК ТФГ», ЗАО «Лидер» и др.) контролирует свыше 90% акций в капитале Абсолют Банка.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 264,31 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,29 млрд, кредитный портфель — 127,30 млрд, обязательства перед населением — 104,33 млрд.