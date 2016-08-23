Финансовая группа «Открытие» завершила юридическую процедуру присоединения ХМБ «Открытие» к «ФК Открытие». Как отмечает пресс-служба финансовой группы, объединенный банк будет иметь 3,1 трлн рублей совокупных активов.

Полная интеграция, включающая унификацию продуктовых линеек, операционных процессов и ИТ-систем, завершится до конца 2017 года.

ЦБ: началась процедура присоединения ХМБ «Открытие» к «ФК Открытие» Банк России сообщает о начале процедуры реорганизации банка «ФК Открытие» в форме присоединения к нему Ханты-Мансийского Банка «Открытие». Уведомление опубликовано в среду на сайте регулятора.

Юридическое наименование объединенного банка — ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие». При этом банк будет работать под единым брендом — «Открытие». Для удобства клиентов также сохранены действующие бренды, под которыми работают клиентские и региональные бизнес-направления. На части территории Западной Сибири, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах сохраняется бренд Ханты-Мансийского Банка, который обладает в этом регионе высокой узнаваемостью. Сохраняют свои бренды проекты «Точка» (дистанционный сервис для малого бизнеса) и «Рокетбанк» (инновационный мобильный банкинг для физических лиц).

Председателем наблюдательного совета объединенного банка «Открытие» является Дмитрий Ромаев, председателем правления — Евгений Данкевич.

«Создание единого банка — заключительный этап интеграционной стратегии нашей банковской группы. Этот шаг будет способствовать повышению устойчивости и эффективности нашего бизнеса, росту качества управления капиталом и, как следствие, дальнейшему укреплению наших позиций на российском рынке банковских услуг. В результате интеграции мы сможем предложить клиентам еще больше преимуществ как в части сервиса, так и в части надежности», — сказал председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич.

Создание единого банка будет способствовать повышению устойчивости и эффективности нашего бизнеса, росту качества управления капиталом. предправления банка «Открытие» Евгений Данкевич

По его словам, работа всех бизнес-направлений в рамках единой организации приведет к усилению синергий между ними и позволит добиться более высокого уровня устойчивости и качества диверсификации структуры банковского бизнеса.

«Особенно хочу отметить профессионализм команды, осуществлявшей интеграцию. Все технические процедуры, связанные с присоединением, были реализованы очень оперативно — после выходных офисы банка начали работу по обычному графику, а временные ограничения коснулись только отдельных сервисов. Таким образом, интеграция прошла в максимально комфортном для клиентов режиме», — сказал Данкевич.