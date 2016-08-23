ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 24 августа. Курс доллара поднялся на 56,06 копейки, составив 64,7684 рубля (64,2078 рубля на 23 августа). Курс евро повышен сразу на 1,0276 рубля — до 73,4733 рубля (с 72,4457 рубля на 23 августа).

На биржевых валютных торгах по-прежнему наблюдается умеренная неоднозначная динамика на уровнях, близких к вышеуказанным (и к отметкам закрытия понедельника). На 12:33 мск доллар терял 8 копеек, курс расчетами «завтра» составлял 64,73 рубля. Евро на указанный момент времени был в минусе на 1 копейку и стоил 73,37 рубля, но еще за минуту до этого демонстрировал небольшое удорожание.



Диапазоны котировок составляют 64,64—64,92 рубля за доллар и 73,34—73,58 рубля за евро.



«Рубль застыл в ожидании направления движения цен на нефть, — комментирует сегодняшнюю динамику российского валютного рынка заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. — Котировки «черного золота» снова не смогли закрепиться на отметке выше 50 долларов за баррель, после чего последовал болезненный откат ниже 49 долларов. Число буровых в США растет последние два месяца, и дешевая сланцевая нефть снова начинает поступать на рынок. Без фундаментального изменения соотношения спроса и предложения котировки будут находиться в диапазоне 40—50 долларов за баррель, оптимизм внушает лишь динамика нефтяных цен, которые упорно возвращаются в район 50 долларов за баррель, однако потенциала дальнейшего укрепления не хватает из-за слабого состояния европейской экономики и нестабильного положения в экономике КНР».

«Точно так же игроки не хотят играть на повышение рубля, который на сегодняшний момент достиг своего потолка, и при его движении ниже 63 рублей начинаются словесные интервенции по поводу того, что высокий курс рубля невыгоден для бюджета, — рассуждает эксперт. — Рынок уже отыграл сообщения о заморозке добычи нефти странами — участницами ОПЕК, и теперь продолжает следить за статистикой. Завтра выйдут данные по запасам в США: если они продолжат падать вторую неделю подряд, «быки» получат повод играть на повышение нефти в район 50 долларов за баррель, а доллар сможет разменять 64 рубля».

Аналитики Sberbank CIB Томи Левинсон и Искандер Луцко указывают на то, что сейчас «основные экспортеры по-прежнему проявляют активность, продавая пару доллар/рубль (вероятно, в связи с тем, что в четверг наступит крайний срок для ряда налоговых выплат). Это предложение смягчает давление на рубль, и оно, вероятно, сохранится в ближайшие дни».

«Мы полагаем, что после волны продаж в понедельник пара доллар/рубль должна стабилизироваться. Целевой диапазон на сегодня — 64,5—64,75», — прогнозируют Левинсон и Луцко.

