Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду августа составила 8,74%. Соответствующую информацию Банк России опубликовал во вторник.
Показатель за первую декаду августа 2016 года равнялся 8,83%. Таким образом, ставка снизилась на 0,09 процентного пункта.
На пиковой отметке в 15,64% показатель находился в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016-го Центробанк прервал длившуюся с 3 августа 2015 года паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 п. п., до 10,5%.
В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.
Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на август 2016 года.
Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).
С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).
При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно. С IV квартала 2016 года повышенная дополнительная ставка составит 300% базовой.
Установленная Центробанком на август базовая доходность вкладов в рублях снизилась по сравнению с ориентирами на июль на 0,048—0,257 п. п. Сейчас ориентир по базовому уровню доходности депозитов до востребования составляет 6,857%, вкладов на срок до 90 дней — 9,041%, от 91 до 180 дней — 9,457%, от 181 дня до года — 10,407%, на срок свыше года — 10,537%.