Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду августа составила 8,74%. Соответствующую информацию Банк России опубликовал во вторник.



Показатель за первую декаду августа 2016 года равнялся 8,83%. Таким образом, ставка снизилась на 0,09 процентного пункта.

На пиковой отметке в 15,64% показатель находился в конце декабря 2014 года после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% годовых для стабилизации ситуации на валютном рынке. Впоследствии ЦБ постепенно снижал ключевую ставку. В середине июня 2016-го Центробанк прервал длившуюся с 3 августа 2015 года паузу в снижении ставки, уменьшив ее на 0,5 п. п., до 10,5%.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ (в мае 2016 года интегрировал «здоровую» часть Банка Москвы), Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на август Банк России определил базовый уровень доходности вкладов на август 2016 года.

Регулятор рекомендует банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца 2014 года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля 2015 года размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по депозитам. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), ставка отчислений в ФСВ с III квартала 2016 года составляет 0,12% расчетной базы за квартал (против прежних 0,1% расчетной базы).

При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п. п. — 150%, а со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки равны 50% и 200% базовой ставки соответственно. С IV квартала 2016 года повышенная дополнительная ставка составит 300% базовой.

Установленная Центробанком на август базовая доходность вкладов в рублях снизилась по сравнению с ориентирами на июль на 0,048—0,257 п. п. Сейчас ориентир по базовому уровню доходности депозитов до востребования составляет 6,857%, вкладов на срок до 90 дней — 9,041%, от 91 до 180 дней — 9,457%, от 181 дня до года — 10,407%, на срок свыше года — 10,537%.