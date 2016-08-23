В России будет проведена единовременная денежная выплата всем пенсионерам в размере 5 тыс. рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Уточняется, что выплаты будут осуществляться в январе 2017 года. Вместе с этим правительство не будет проводить повторную индексацию пенсий.

«По результатам сегодняшнего обсуждения полагаю правильным осуществить индексацию в виде единовременной денежной выплаты. Она определена в размере 5 тысяч рублей», — цитирует премьера РИА Новости.



По словам главы Кабмина, на эти цели потребуется более 200 млрд рублей. В этой связи Медведев поручил Минфину найти данные средства.



Говоря о решении по единовременным выплатам, Медведев отметил, что оно «весьма непростое для бюджета». «Но уверен, оно поможет нашим пенсионерам компенсировать потери от роста цен», — сказал он.

Решение по единовременным выплатам весьма непростое для бюджета Премьер Дмитрий Медведев

«Таким образом, при подготовке бюджета и соответствующего законопроекта нужно предусмотреть в нем все необходимые средства и, естественно, на единовременную индексационную выплату», — добавил премьер.

Между тем индексация пенсий в 2017 году будет проведена по итогам накопленной инфляции в полном объеме, уточнил глава правительства.

