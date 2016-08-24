Минфин к сегодняшнему совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова, на котором должна быть запущена межведомственная дискуссия по теме радикального изменения подхода к санации банков, подготовил новую версию законопроекта по bail-in (поправки к закону «О банкротстве» и ряду других законов). Об этом пишет газета «Коммерсант», которая ознакомилась с документом.
По информации издания, на повестке совещания два пункта: создание фонда консолидации банковского сектора (идея ЦБ взять санацию полностью под собственный контроль через учреждение специального фонда под управлением УК, учреждаемой регулятором, без участия Агентства по страхованию вкладов) и внедрение в России процедуры bail-in (спасение банков в том числе за счет их кредиторов). В целом оба вопроса — на тему санации (bail-in — часть процесса оздоровления), но их проработка исторически, поскольку bail-in стал обсуждаться раньше санации под контролем только ЦБ, разведена по двум законопроектам, которые впоследствии могут быть объединены, как это сейчас обсуждается.
Позиции ЦБ и АСВ по вопросу корректировки подхода к санации и позиция ЦБ по bail-in уже были представлены, а из нового к совещанию — как раз минфиновская версия законопроекта по bail-in, в которой газета обращает внимание на два момента.
Агентство по страхованию вкладов приготовило ответ на законопроект Центробанка, согласно которому регулятор берет целиком на себя оздоровление банков. АСВ хотело бы сохранить за собой роль санатора, но в ином виде, следует из документа, подготовленного агентством к совещанию у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, которое должно пройти на этой неделе с участием представителей АСВ, Минфина, ЦБ и Минэкономразвития (тема встречи — тот самый законопроект ЦБ). С документом АСВ ознакомилась газета «Ведомости»; его содержание подтвердил федеральный чиновник, участвующий в обсуждении.
Во-первых, документ отличается от подхода к внедрению в России инструмента bail-in, предложенного Банком России. Отличия в предложенном ЦБ и Минфином подходе к спасению банков силами в том числе их кредиторов таковы. ЦБ предлагал конвертировать в акции или субординированные кредиты обязательства проблемных банков перед акционерами, субординированными кредиторами, топ-менеджерами и сторонними клиентами — юридическими лицами, но только крупными, которым банк должен более 100 млн рублей, причем конвертировать их требования к банку в части, превышающей эти 100 млн. Минфин предлагает ввести страхование вкладов юрлиц на 1,4 млн рублей (с переоформлением банковских лицензий и дополнительной проверкой банков, привлекающих только средства юрлиц, для вступления их в систему нового тотального страхования) и применять bail-in к кредиторам банка на сумму сверх этой планки, причем в порядке обратной очередности. Всего законопроектом предлагается ввести девять очередей кредиторов: в хвосте — субординированные кредиторы, работники банка — получатели завышенных выплат, кредиторы, исполнение обязательств перед которыми ранее было оспорено, и пр. Таким образом, хотя проект упорядочивает ситуацию с очередностью кредиторов, он допускает, что дело может дойти до участия в bail-in и физлиц (на суммы свыше 1,4 млн рублей).
Второй отличающийся момент: роль АСВ в поправках Минфина по bail-in — прежняя, хотя законопроект свежий, и bail-in — часть процесса санации (который как раз и предлагает радикально изменить ЦБ).
Банк России готовится изменить подходы к санации кредитных организаций и уже осенью 2016 года внесет в Госдуму законопроект с соответствующими поправками, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Источники «Коммерсанта», знакомые с тем, как развивается ситуация вокруг темы санации, указывают, что появление такого количества разных подходов — это, скорее, проявление межведомственной борьбы, желания в какой-то степени отстоять свою репутацию (со стороны АСВ и Минфина), продемонстрировать активность, наличие идей, работу, нежели попытка, имеющая реальные шансы на успех. «Учитывая, что ЦБ не поддерживает страхование вкладов юрлиц, дискуссия, конечно, возникнет, раз такие предложения представлены, но шансов мало, — говорит один из собеседников издания. — Скорее всего, все вернется к первоначальному варианту с bail-in от 100 миллионов рублей для юрлиц». По словам источника, есть настрой на дискуссию и по поводу полного отвода АСВ от новых санаций, но с учетом того, что концепция ЦБ поддержана первым лицом страны (на предложениях Центробанка по санации стоит положительная резолюция президента), эта дискуссия, скорее всего, будет формальной. Расхождения же в законопроектах устранят в ходе дальнейшей работы над ними.
Впрочем, и АСВ, и Минфину есть за что бороться, считают эксперты. «Если будет создан санационный фонд ЦБ, то значимость АСВ может снизиться, а Минфин, как и АСВ, в этом не заинтересован, — указывает аналитик ИК «Алор» Кирилл Яковенко. — Если у АСВ отберут функцию санации, то необходимо создать какой-то противовес, увеличить зону ответственности на других направлениях: таким направлением может стать страховка ответственности юрлиц, которую лоббирует Минфин».В АСВ сообщили, что находятся в процессе формирования своей позиции, отказавшись от дальнейших комментариев. В ЦБ не комментируют неопубликованные проекты и внутренние обсуждения. Представитель секретариата Игоря Шувалова отказался от комментариев.