Минфин к сегодняшнему совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова, на котором должна быть запущена межведомственная дискуссия по теме радикального изменения подхода к санации банков, подготовил новую версию законопроекта по bail-in (поправки к закону «О банкротстве» и ряду других законов). Об этом пишет газета «Коммерсант», которая ознакомилась с документом.

По информации издания, на повестке совещания два пункта: создание фонда консолидации банковского сектора (идея ЦБ взять санацию полностью под собственный контроль через учреждение специального фонда под управлением УК, учреждаемой регулятором, без участия Агентства по страхованию вкладов) и внедрение в России процедуры bail-in (спасение банков в том числе за счет их кредиторов). В целом оба вопроса — на тему санации (bail-in — часть процесса оздоровления), но их проработка исторически, поскольку bail-in стал обсуждаться раньше санации под контролем только ЦБ, разведена по двум законопроектам, которые впоследствии могут быть объединены, как это сейчас обсуждается.

Позиции ЦБ и АСВ по вопросу корректировки подхода к санации и позиция ЦБ по bail-in уже были представлены, а из нового к совещанию — как раз минфиновская версия законопроекта по bail-in, в которой газета обращает внимание на два момента.

АСВ предлагает Центробанку поделить полномочия в санации банков Агентство по страхованию вкладов приготовило ответ на законопроект Центробанка, согласно которому регулятор берет целиком на себя оздоровление банков. АСВ хотело бы сохранить за собой роль санатора, но в ином виде, следует из документа, подготовленного агентством к совещанию у первого зампреда правительства Игоря Шувалова, которое должно пройти на этой неделе с участием представителей АСВ, Минфина, ЦБ и Минэкономразвития (тема встречи — тот самый законопроект ЦБ). С документом АСВ ознакомилась газета «Ведомости»; его содержание подтвердил федеральный чиновник, участвующий в обсуждении.

Во-первых, документ отличается от подхода к внедрению в России инструмента bail-in, предложенного Банком России. Отличия в предложенном ЦБ и Минфином подходе к спасению банков силами в том числе их кредиторов таковы. ЦБ предлагал конвертировать в акции или субординированные кредиты обязательства проблемных банков перед акционерами, субординированными кредиторами, топ-менеджерами и сторонними клиентами — юридическими лицами, но только крупными, которым банк должен более 100 млн рублей, причем конвертировать их требования к банку в части, превышающей эти 100 млн. Минфин предлагает ввести страхование вкладов юрлиц на 1,4 млн рублей (с переоформлением банковских лицензий и дополнительной проверкой банков, привлекающих только средства юрлиц, для вступления их в систему нового тотального страхования) и применять bail-in к кредиторам банка на сумму сверх этой планки, причем в порядке обратной очередности. Всего законопроектом предлагается ввести девять очередей кредиторов: в хвосте — субординированные кредиторы, работники банка — получатели завышенных выплат, кредиторы, исполнение обязательств перед которыми ранее было оспорено, и пр. Таким образом, хотя проект упорядочивает ситуацию с очередностью кредиторов, он допускает, что дело может дойти до участия в bail-in и физлиц (на суммы свыше 1,4 млн рублей).

Второй отличающийся момент: роль АСВ в поправках Минфина по bail-in — прежняя, хотя законопроект свежий, и bail-in — часть процесса санации (который как раз и предлагает радикально изменить ЦБ).

​Глава ЦБ анонсировала новую модель санации банков Банк России готовится изменить подходы к санации кредитных организаций и уже осенью 2016 года внесет в Госдуму законопроект с соответствующими поправками, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



Источники «Коммерсанта», знакомые с тем, как развивается ситуация вокруг темы санации, указывают, что появление такого количества разных подходов — это, скорее, проявление межведомственной борьбы, желания в какой-то степени отстоять свою репутацию (со стороны АСВ и Минфина), продемонстрировать активность, наличие идей, работу, нежели попытка, имеющая реальные шансы на успех. «Учитывая, что ЦБ не поддерживает страхование вкладов юрлиц, дискуссия, конечно, возникнет, раз такие предложения представлены, но шансов мало, — говорит один из собеседников издания. — Скорее всего, все вернется к первоначальному варианту с bail-in от 100 миллионов рублей для юрлиц». По словам источника, есть настрой на дискуссию и по поводу полного отвода АСВ от новых санаций, но с учетом того, что концепция ЦБ поддержана первым лицом страны (на предложениях Центробанка по санации стоит положительная резолюция президента), эта дискуссия, скорее всего, будет формальной. Расхождения же в законопроектах устранят в ходе дальнейшей работы над ними.

Впрочем, и АСВ, и Минфину есть за что бороться, считают эксперты. «Если будет создан санационный фонд ЦБ, то значимость АСВ может снизиться, а Минфин, как и АСВ, в этом не заинтересован, — указывает аналитик ИК «Алор» Кирилл Яковенко. — Если у АСВ отберут функцию санации, то необходимо создать какой-то противовес, увеличить зону ответственности на других направлениях: таким направлением может стать страховка ответственности юрлиц, которую лоббирует Минфин».