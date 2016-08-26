Украинский Ощадбанк подал иск в международный арбитраж против России на 1 млрд долларов. Банк тем самым хочет компенсировать потери своих активов в Крыму.



«Ощадбанк начинает новый важный этап в процессуальном производстве по претензиям к РФ в рамках двустороннего договора о защите инвестиций», — говорится в сообщении кредитной организации.

Украинский Ощадбанк начал процесс против РФ из-за потерянных в Крыму инвестиций​ Украинский Ощадбанк начал арбитражный процесс против Российской Федерации из-за потерянных в Крыму инвестиций, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В нем подчеркивается, что все инвестиции банка в Крыму были «тотально уничтожены» после воссоединения полуострова с Россией.

«Мы считаем необходимым пошагово информировать общественность о ходе этого сложного международного судебного процесса», — заявили в кредитной организации.

По данным Ощадбанка, если после подачи искового заявления Россия будет продолжать отказываться от участия в арбитражном разбирательстве, то исковое заявление будет рассматриваться судом по ускоренному временному графику до окончательного слушания, которое в настоящее время запланировано на конец марта 2017 года.

«Ощадбанк прилагает все усилия, чтобы должным образом представить свой иск против Российской Федерации, а также получить окончательное арбитражное решение по компенсации значительных потерь, которые он понес в результате нарушения Россией норм международного права», — отмечается в сообщении.

«В настоящее время Ощадбанк тщательно готовится к защите перед трибуналом своих исковых требований к Российской Федерации. Следующим процессуальным шагом будет слушание дела по существу», — сказал председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Ощадбанк тщательно готовится к защите своих исковых требований к России Предправления Ощадбанка Андрей Пышный

В начале июля 2015 года премьер-министр Арсений Яценюк заявил о том, что Ощадбанк подал против России иск примерно на 15 млрд гривен из-за аннексии Крыма. Позже председатель правления банка Андрей Пышный уточнил, что, по предварительной оценке, имущественные претензии Ощадбанка к РФ составляют 670 млн долларов. Соответствующее уведомление было направлено президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву. В сентябре сообщалось, что Ощадбанк намерен подать иск к России более чем на 1 млрд долларов .