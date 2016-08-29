Меры ЦБ по снижению доли валюты в структуре банковских обязательств не дали ощутимого результата, по факту девалютизации вкладов, в частности физлиц, не произошло. К такому выводы пришли аналитики НРА, проанализировав финансовую отчетность банков за первое полугодие 2016-го. В агентстве поясняют: уменьшилась лишь валютная переоценка обязательств.



«Срочные депозиты с начала года показали незначительный рост, по данным ЦБ, — всего 1%. Валютная составляющая в структуре вкладов постепенно снижается, но во многом благодаря укреплению национальной валюты. Удельный вес валютных вкладов в общей массе срочных средств физических лиц остается достаточно высоким — 25,7%, как и 11 месяцев назад», — говорится в обзоре банковского сектора за II квартал, подготовленном НРА (есть в распоряжении портала Банки.ру). Аналитики указывают, что на начало нынешнего года доля валюты в структуре банковских вкладов составляла 29,4%.

Директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева добавляет, что объем валютных вкладов физлиц в рублевом эквиваленте за первое полугодие сократился с 6,8 трлн рублей до 5,9 трлн, или на 13%. Основное сокращение коснулось вкладов сроком от одного месяца до одного года (более чем в два раза за шесть месяцев), при этом долгосрочные вклады (свыше года) показали рост, прибавив 8,3% за первое полугодие. Доля валютных депозитов юрлиц за первое полугодие также сократилась — с 48,9% до 45,6% в общем объеме корпоративных депозитов. «Назвать это началом девалютизации пассивов все-таки сложно. Скорее это рядовые колебания», — пояснила порталу Банки.ру Артемьева.

Девалютизация срочных средств, сбережений начнется тогда, когда восстановятся доверие к национальной валюте и вера в ее стабильность директор департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева

Эксперт объясняет сложившую ситуацию с валютными вкладами тем, что население на фоне падающего реального дохода старается больше сберегать, а не тратить, как в рублях, так и в валюте. Кроме того, укрепление рубля во II квартале позволило конвертировать рубль в валюту по более выгодному курсу, чем в начале II квартала. Сыграло свою роль и ожидание очередного удешевления рубля к основным валютам, добавляет собеседник портала Банки.ру.

Артемьева также отметила, что доля средств физлиц в структуре банковских вкладов за последние 12 месяцев выросла с 43% до 46%. В целом же за II квартал совокупный объем депозитов юридических и физических лиц сократился на 0,5% до 48,8 трлн рублей. Такая динамика была обусловлена выводом средств компаниями, который не был полностью скомпенсирован притоком частных вкладов. Так, величина депозитов предприятий уменьшилась на 4,52% (до 23,2 трлн рублей), а приток вкладов россиян составил всего 2,6%.

Банк России ранее выразил обеспокоенность высоким уровнем валютных депозитов в стране, поэтому в первом полугодии трижды повышал нормативы обязательных резервов. Так, с 1 августа нормативы по всем обязательствам банков (в рублях и иностранной валюте) выросли на 0,75 процентного пункта и еще на 1 п. п. — с 1 июля по обязательствам в инвалюте. Третье повышение произошло с 1 апреля (на 1 п. п. — до 5,25% выросли нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте, правда, за исключением обязательств перед физлицами). В общем нормы резервирования по валютным пассивам увеличились в этом году на 1,75 п. п.

«Не думаю, что повышение НОР существенно сможет повлиять на динамику как рублевых, так и валютных вкладов», — прогнозирует Карина Артемьева.

Михаил ТЕГИН, Banki.ru