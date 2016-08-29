Во время проверки Минобороны призовет сотрудников ведомств из запаса, в том числе резервистов

Подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Центробанка проверят на готовность к работе в условиях военного времени. Мероприятия пройдут в рамках внезапной проверки Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности», — отмечается в релизе.

Финансисты отработают навыки обеспечения войск в полевых условиях Специалисты по финансово-экономической деятельности призваны на военную службу в целях эксперимента по организации в полевых условиях финансового обеспечения войск, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Во время проверки Минобороны призовет сотрудников ведомств из запаса, в том числе резервистов. Призываемые из запаса граждане поучаствуют в военных сборах, где пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, обучение по воинской учетной специальности, а также проведут «боевое слаживание в составе подразделений».

«Впервые вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки решаются с привлечением полевых учреждений Банка России», — пояснили в Минобороны.



Как сообщили в ведомстве, непосредственно в полевом учреждении Банка России специалисты службы открывают текущие и расчетные счета военным и гражданскому персоналу. Отмечается, что проводимый эксперимент направлен на совершенствование системы финансового обеспечения войск в различных условиях.

