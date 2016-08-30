Минэкономразвития наряду с базовым вариантом бюджетных проектировок разработало для 2017–2019 годов вариант «базовый плюс». В этом варианте чиновники предлагают заложить в бюджет на следующие три года нефть по 50–55 за баррель, поскольку при цене 40 долларов за баррель бюджет не сходится. Именно этот сценарий МЭР предложит в качестве основы для бюджета, пишут «Ведомости».

Базовый вариант по-прежнему исходит из цены барреля 40 долларов на всю трехлетку. «Базовый плюс» предполагает более высокую цену: 50 долларов в 2017 году и 55 долларов в 2018–2019 годах. Бюджет при 40 долларах за баррель остается разбалансированным, рассказал газете федеральный чиновник, поэтому рассматривается возможность заложить более высокую цену.

При текущем прогнозе доходов на 2017 год исходя из нефти в 40 долларов дефицит значительно превышает предлагаемые Минфином 3,2%, отмечает чиновник финансово-экономического блока: «С такой бюджетной и денежно-кредитной политикой спрос сожмется до отрицательных величин, фонды закончатся. Есть будет нечего».

При барреле нефти по 40 долларов трехлетний бюджет не сходится, подтверждает директор Центра развития Высшей школы экономики (ЦР ВШЭ) Наталья Акиндинова. По ее словам, при такой цене нефти средства в национальных фондах быстро заканчиваются, а дефицит остается большим. Для балансировки бюджета, продолжает Акиндинова, нужен либо более высокий экономический рост, либо более слабый рубль. В базовом же сценарии Минэкономразвития рубль, несмотря на стагнацию нефтяных цен, укрепляется. «Когда станет ясно, что бюджет не сходится, никакого укрепления рубля, конечно, не будет: за подобными проблемами с бюджетом следуют ослабление национальной валюты и отток капитала», — говорит Акиндинова.

Цена нефти 50 долларов за баррель в 2017 году не учитывает риски, что особенно опасно, когда почти нет резервов, отмечает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, в таких условиях нужно закладывать более консервативные параметры. Лучшим прогнозом цены нефти является текущая цена, а с начала года она как раз примерно 40–41 доллар, согласна Акиндинова: «Закладывать цену выше неосмотрительно — можно и недобрать доходов».

Представитель Минфина на запрос «Ведомостей» не ответил. Представитель Минэкономразвития сообщил лишь, что уточненный прогноз в конце сентября рассмотрит правительственная комиссия по бюджетным проектировкам.