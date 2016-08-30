Работу федеральных органов исполнительной власти по предотвращению вывода капитала за рубеж нельзя назвать эффективной. К такому выводу пришел аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин, выступивший с докладом на заседании коллегии СП.

На заседании было отмечено, что действующее законодательство не обеспечивает осуществление полноценного валютного контроля и пресечения противоправного вывода капиталов из РФ, а ответственность за нарушения в сфере валютного контроля не соответствует тяжести совершенного правонарушения и способствует дальнейшему выводу капиталов. СП предлагает усилить уголовную ответственность за незаконный вывод капиталов за рубеж, говорится в сообщении ведомства .

Согласно озвученным на заседании отчетным данным Федеральной таможенной службы РФ, в результате совершения импортно-экспортных товарных сделок незаконный вывод капиталов из страны в 2013—2015 годах составил 1,2 трлн рублей. Таможенными органами в этот период возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 374 дела об административных правонарушениях в сфере валютного контроля и валютного регулирования. В результате деятельности Росфиннадзора из этой суммы выявленных нарушений на участников внешнеэкономической деятельности наложены штрафы в размере 663,4 млрд рублей, но фактически в федеральный бюджет по постановлениям Росфиннадзора взыскано лишь около 3 млн рублей — 0,0005% от суммы выявленных нарушений.

Кроме того, в 2013—2015 годах происходило увеличение числа случаев выявления нарушений валютного законодательства с истекшим сроком давности привлечения к административной ответственности, в ходе расследования которых дела не возбуждались или прекращались. При этом констатируется незначительное количество проводимых проверок соблюдения валютного законодательства: например, в 2015 году было 4 492 — это 4,1% к общему числу закрытых паспортов сделок.



Штогрин рассказал, что в 2013 и 2014 годах по уголовным делам, возбужденным по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ и о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, было осуждено по три человека, а в 2015-м — восемь, но пятеро освобождены по амнистии.

Также отмечается, что в среднем около 10% от взысканной таможенными органами в принудительном порядке задолженности возвращается в дальнейшем участникам ВЭД как ранее неправомерно взысканные средства. Аудиторы связывают это с недостаточной работой таможенных органов в части установления оснований для взимания таможенных платежей, низким качеством подготовки документов по защите интересов таможенных органов в судебных инстанциях, а также отсутствием персональной ответственности должностных лиц таможенных органов за результаты подготовки материалов к судебным разбирательствам.



Аудитор указал и на то, что недобросовестным участникам ВЭД слишком легко создавать организации в целях вывода капитала, так как для основной группы хозяйственных обществ установлен незначительный минимальный размер уставного капитала — 10 тыс. рублей. Например, в ходе проверки был выявлен факт учреждения предпринимателем 1 243 организаций, что позволило ему в 2013—2016 годах осуществить незаконный вывод капиталов в сумме 522,5 млн рублей, рассказал Штогрин.

Он отметил, что действующее законодательство предусматривает ответственность за перевод денежных средств в рублях и инвалюте на банковские счета нерезидентов с представлением в банк документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Уголовным кодексом Российской Федерации такое деяние наказывается, в частности, штрафом в размере 200—500 тыс. рублей. Но, по словам аудитора, «такие суммы штрафа не компенсируют последствий вредных деяний, так как не увязаны с суммами допущенных правонарушений».