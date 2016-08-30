Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство о присоединении Бинбанка, «Бинбанка Мурманск» и Европлан Банка к МДМ Банку. Как пояснили Банки.ру в пресс-службе Бинбанка, сейчас рассматриваются два варианта объединения, но вне зависимости от того, какой вариант будет выбран, объединенный банк будет работать под брендом Бинбанка.



В пресс-службе сообщили, что в антимонопольную службу было подано два ходатайства. «В первом случае Бинбанк присоединяется к МДМ Банку, при этом объединенный банк продолжает работать под брендом Бинбанка (МДМ Банк будет переименован в Бинбанк). Во втором случае МДМ Банк присоединяется к Бинбанку», — отметили в ней.

Акционеры Бинбанка купят контрольный пакет акций МДМ Банка Мажоритарные акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова, сообщает пресс-служба группы «БИН» во вторник.

На данный момент ФАС согласовала первое ходатайство, предусматривающее присоединение к МДМ Банку Бинбанка, а также двух других банков, входящих в группу. В ближайшее время группа Бинбанка ожидает согласование второго ходатайства — о присоединении к Бинбанку МДМ Банка и двух других указанных банков», — рассказали в пресс-службе.

Окончательный выбор варианта юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка будет сделан на внеочередном общем собрании акционеров Бинбанка, которое состоится 7 октября 2016 года. «По предварительным оценкам, для группы Бинбанка предпочтительнее первый вариант объединения: присоединение Бинбанка к МДМ Банку с последующем переименованием МДМ Банка в Бинбанк. Подобная схема позволит максимально быстро завершить процесс объединения», — отметили в пресс-службе банка.

Процесс объединения Бинбанка и МДМ Банка планируется завершить до конца 2016 года. «Независимо от выбранной схемы юридического слияния объединенный банк продолжит работу под брендом Бинбанка», — подчеркнули в кредитной организации.

На данный момент Бинбанк и МДМ Банк уже работают в рамках единой системы управления и унифицированной продуктовой линейки. «Процедура реорганизации не повлечет за собой неудобств для клиентов: условия по заключенным договорам (включая вклады и кредиты) останутся прежними, перезаключать их не потребуется. Выпущенные банковские карты продолжат действовать в прежнем режиме», — сказали в банке.

Акционеры Бинбанка закрыли сделку по приобретению МДМ Банка в декабре прошлого года.