Минфин думает, как взять больше налогов и с граждан, и с компаний

Правительство не хочет сокращать расходы бюджета, поэтому Минфин думает, как взять больше налогов и с граждан, и с компаний. Всего за 2017–2019 годы Минфин хочет дополнительно собрать в бюджет почти 2,5 трлн рублей, следует из материалов министерства, с которыми ознакомились «Ведомости».

Подготовленные Минфином предложения обсуждались на совещании у первого зампреда правительства Игоря Шувалова в понедельник, рассказали газете семь федеральных чиновников. Уже в следующем году можно получить дополнительно 670 млрд рублей, подсчитал Минфин, а в 2019-м — почти 1 трлн. Минфин предлагает собрать эти деньги с нефтяников, «Газпрома», табачников, ввести акциз на напитки с добавлением сахара и НДС на интернет-торговлю и взять больше дивидендов с госкомпаний.

У Минфина есть и другие идеи, где можно поискать деньги. Это не предложения, как поднимать налоги, а идеи для обсуждения, уточнил изданию федеральный чиновник. К примеру, повышение на 1 процентный пункт каждого из ключевых налогов — на прибыль, имущество организаций, НДС, НДФЛ и страховых взносов — принесет бюджету от 170 млрд до 324 млрд рублей.

Оцениваются и более радикальные изменения. Так, прогрессивная шкала НДФЛ создаст риски ухода в тень и искажения ситуации на рынке труда, полагает Минфин. Альтернативное предложение — поднять единую ставку НДФЛ до 15–16% и ввести необлагаемый минимум.

Снова предлагается реформа страховых взносов: взимать их со всего зарплатного фонда полностью и по единой ставке. Сейчас работодатель платит в Пенсионный фонд 22% с зарплат до 796 тыс. рублей в год, а сверх этой суммы — дополнительные 10%. В фонд социального страхования перечисляется 2,9% с годовых заработков до 670 тыс. рублей, в фонд медицинского страхования — 5,1% со всех зарплат без ограничений. Изменения обернутся ростом нагрузки, особенно на отрасли с высокими заработками, что приведет к выпадению налога на прибыль и НДФЛ, признает Минфин; возрастает нагрузка и на бюджет (платит взносы за работников бюджетного сектора). Существует риск ухода зарплат в тень, унификация базы для сбора взносов негативно повлияет на экономический рост.

В качестве компенсации предлагается понизить общую ставку до 29% в 2018 году, а с 2019-го — до 28%.

В качестве альтернативы Минфин предлагает маневр — снижение взносов в обмен на повышение НДС. Рост ставки НДС на 1 п. п. приносит дополнительные 220 млрд рублей, подсчитал Минфин.

Также на совещании обсуждались способы экономии — к примеру, не платить пенсии работающим пенсионерам. В прошлом году была идея отменить пенсии для тех, кто зарабатывает более 1 млн рублей в год. Теперь речь идет о сумме либо до 500 тыс. рублей в год, либо до средней по стране зарплаты, а это 35 824 рубля в месяц в январе — июле 2016-го.

Ничего из предложенных мер пока даже обсуждать нельзя, категоричен один из чиновников: Шувалов и вице-премьер Аркадий Дворкович были очень недовольны, что Минфин вышел с такими непроработанными предложениями.

Минфин отправили досчитывать и думать, говорят три участника совещания. Дополнительные доходы призвали искать прежде всего в администрировании и, когда этот резерв будет исчерпан, выдвигать иные идеи, но точно не сейчас и точно не те, что предложены, объясняет федеральный чиновник.

Рассматривались разные предложения, но ни одно из них принято не было, отмечает представитель Минфина. Работа над проектом бюджета не завершена, Минфин направит его в правительство только в конце сентября, продолжает он, говорить о каких-либо цифрах преждевременно, их пока нет в готовом виде. Материалы обоснования предложений Минфина в Минэкономразвития не поступали, говорит представитель Минэкономразвития.