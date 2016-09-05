По данным ЦБ, сотни МФО пока еще не вступили в СРО

С 6 сентября 2016 года для работы на рынке микрофинансовая организация (МФО) должна состоять в саморегулируемой организации (СРО). Как рассказали порталу Банки.ру в ЦБ РФ, по состоянию на 2 сентября в государственном реестре содержится информация о 3,2 тыс. МФО. При этом вступили в СРО 1,9 тыс. МФО.

«По нашим оценкам, в ближайшее время должны вступить в СРО порядка 600 МФО», — прогнозируют в пресс-службе регулятора.

Однако в отношении около 700 МФО Банком России уже предпринимаются действия по исключению сведений о них из реестра в связи с нарушениями законодательства.

Микрофинансовые организации, которые до 6 сентября не вступят в СРО, не смогут работать на рынке легально.

«По результатам анализа данных о вступлении в СРО будет принято решение о применении конкретных мер к нарушителям», — сказали в ЦБ РФ.

В Банке России полагают, что развитие саморегулирования на рынке микрофинансирования будет способствовать выявлению и выведению с рынка лиц, осуществляющих нелегальную деятельность по предоставлению займов.

Обязательное членство МФО в СРО МФО установлено статьей 8 Закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Нарушение требования об обязательном членстве в СРО МФО влечет исключение МФО из государственного реестра (статья 7 Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»).